Monden Știrista de la Antena 1 care a dispărut din televiziune. Și-a schimbat viața







Octavia Geamănu, fosta prezentatoare de știri de la Observator, a făcut recent un pas neașteptat în cariera sa, lansând cartea „Gânduri bune”, destinată în mod special femeilor. Aceasta marchează o nouă etapă în viața profesională și personală a jurnalistei, care, după ani în televiziune, a decis să se apropie mai mult de public printr-un mesaj sincer și intim.

Cartea reprezintă, în esență, o colecție de gânduri și reflecții menite să inspire și să încurajeze cititoarele, fiecare pagină fiind o invitație la introspecție și solidaritate feminină.

Primul cititor al volumului a fost chiar soțul ei, Marian Ionescu, fondatorul trupei Direcția 5, care a fost și unul dintre susținătorii principali ai proiectului.

Această lansare survine într-un moment în care Octavia își extinde prezența media și prin podcastul „Gânduri bune”, unde continuă să discute teme legate de dezvoltare personală, feminitate și experiențele trăite de-a lungul vieții.

„Am scris această carte ca pe un gest de solidaritate feminină, dincolo de comparații sau așteptări fabricate. Este, în esență, o conversație autentică cu fiecare cititoare, oricine ar fi ea și oriunde s-ar afla pe drumul vieții sale.

Gânduri bune s-a născut din propriile mele experiențe, observații, din tăceri, revelații, căutări și întrebări care m-au modelat în timp. Fiecare pagină poartă vocea mea sinceră, liberă și așezată cu intenție. Această carte nu se parcurge doar cu mintea, ci se trăiește cu sufletul”, a spus Octavia Geamănu.

Lansarea cărții vine la câțiva ani după ce Octavia Geamănu a părăsit Antena 1, în urma unui episod controversat. Potrivit informațiilor apărute în presă, fosta prezentatoare a fost dată afară din senin, lucru care a generat un conflict public și a determinat-o să inițieze proceduri legale împotriva postului de televiziune.

Chiar dacă procesul este încă în desfășurare, Octavia a declarat că această experiență dificilă a ajutat-o să se descopere pe sine și să găsească modalități alternative de exprimare profesională și creativă. După ce a fost concediată de la Observator, soția lui Marian Ionescu a atras multe urmăritoare pe Instagram.

În interviurile recente, ea a subliniat că proiectele sale editoriale și audio sunt dedicate femeilor care caută să-și construiască propria voce și să se conecteze cu experiențele altora. Prin „Gânduri bune”, Octavia urmărește să transmită un mesaj de încurajare, dar și de recunoaștere a dificultăților și provocărilor prin care trece fiecare femeie, indiferent de vârstă sau statut social.

Lansarea cărții a fost un eveniment discret, dar încărcat de emoție, la care au participat apropiați și colaboratori de încredere. Faptul că primul cititor a fost Marian Ionescu reflectă și susținerea permanentă a soțului său în noile proiecte, dar și dorința autoarei de a transforma experiențele personale într-un mesaj colectiv.