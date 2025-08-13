Monden

Știrista de la Antena 1 care a dispărut din televiziune. Și-a schimbat viața

Știrista de la Antena 1 care a dispărut din televiziune. Și-a schimbat viața Sursa foto: Dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Octavia Geamănu, fosta prezentatoare de știri de la Observator, a făcut recent un pas neașteptat în cariera sa, lansând cartea „Gânduri bune”, destinată în mod special femeilor. Aceasta marchează o nouă etapă în viața profesională și personală a jurnalistei, care, după ani în televiziune, a decis să se apropie mai mult de public printr-un mesaj sincer și intim.

Octavia Geamănu a lansat cartea „Gânduri bune”

Cartea reprezintă, în esență, o colecție de gânduri și reflecții menite să inspire și să încurajeze cititoarele, fiecare pagină fiind o invitație la introspecție și solidaritate feminină.

Carte Octavia Geamănu

Carte Octavia Geamănu/ Sursa foto Instagram

Primul cititor al volumului a fost chiar soțul ei, Marian Ionescu, fondatorul trupei Direcția 5, care a fost și unul dintre susținătorii principali ai proiectului.

Această lansare survine într-un moment în care Octavia își extinde prezența media și prin podcastul „Gânduri bune”, unde continuă să discute teme legate de dezvoltare personală, feminitate și experiențele trăite de-a lungul vieții.

Culisele vânzării G4Media. Detalii despre banii și tranzacția lui Radu Budeanu
Culisele vânzării G4Media. Detalii despre banii și tranzacția lui Radu Budeanu
România, loc important pe harta câștigurilor din criptomonede. Diferențe față de alte țări
România, loc important pe harta câștigurilor din criptomonede. Diferențe față de alte țări

Este dedicată femeilor

„Am scris această carte ca pe un gest de solidaritate feminină, dincolo de comparații sau așteptări fabricate. Este, în esență, o conversație autentică cu fiecare cititoare, oricine ar fi ea și oriunde s-ar afla pe drumul vieții sale.

Octavia Geamănu și soțul ei, Marian Ionescu

Octavia Geamănu și soțul ei, Marian Ionescu. Sursa foto Instagram

Gânduri bune s-a născut din propriile mele experiențe, observații, din tăceri, revelații, căutări și întrebări care m-au modelat în timp. Fiecare pagină poartă vocea mea sinceră, liberă și așezată cu intenție. Această carte nu se parcurge doar cu mintea, ci se trăiește cu sufletul”, a spus Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu, scandal cu Antena 1

Lansarea cărții vine la câțiva ani după ce Octavia Geamănu a părăsit Antena 1, în urma unui episod controversat. Potrivit informațiilor apărute în presă, fosta prezentatoare a fost dată afară din senin, lucru care a generat un conflict public și a determinat-o să inițieze proceduri legale împotriva postului de televiziune.

Chiar dacă procesul este încă în desfășurare, Octavia a declarat că această experiență dificilă a ajutat-o să se descopere pe sine și să găsească modalități alternative de exprimare profesională și creativă. După ce a fost concediată de la Observator, soția lui Marian Ionescu a atras multe urmăritoare pe Instagram.

În interviurile recente, ea a subliniat că proiectele sale editoriale și audio sunt dedicate femeilor care caută să-și construiască propria voce și să se conecteze cu experiențele altora. Prin „Gânduri bune”, Octavia urmărește să transmită un mesaj de încurajare, dar și de recunoaștere a dificultăților și provocărilor prin care trece fiecare femeie, indiferent de vârstă sau statut social.

Lansarea cărții a fost un eveniment discret, dar încărcat de emoție, la care au participat apropiați și colaboratori de încredere. Faptul că primul cititor a fost Marian Ionescu reflectă și susținerea permanentă a soțului său în noile proiecte, dar și dorința autoarei de a transforma experiențele personale într-un mesaj colectiv.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:52 - Culisele vânzării G4Media. Detalii despre banii și tranzacția lui Radu Budeanu
23:43 - România, încă un gol uriaș în buget. Disputa privind taxa pe viciu, în vizorul CJUE
23:30 - Știrista de la Antena 1 care a dispărut din televiziune. Și-a schimbat viața
23:19 - România, loc important pe harta câștigurilor din criptomonede. Diferențe față de alte țări
23:08 - Adevărul din spatele zâmbetelor regale: gelozia lui Charles față de Prințesa Diana
23:03 - De la targă la primul pas: vindecările uimitoare de la Spitalul „Sfântul Sava cel Sfințit”

Proiecte speciale