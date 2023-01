Detalii din căsnicia Octaviei Geamănu cu Marian Ionescu. Cei doi dorm în camere separate: „Avem fiecare spațiul nostru”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu sunt căsătoriți încă din anul 2015, iar împreună au un băiat. Fosta prezentatoare TV a vorbit despre relația lor de familie și despre regulile pe fiecare le respectă în casă.

Octavia Geamănu și soțul ei dorm de ani de zile separat și asta pentru că fiecăruia îi place să aibă spațiul personal și să se bucure de momente cu ei înșiși. „Noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui”, a spus fosta prezentatoare TV într-un interviu.

Relația pe care Octavia Geamănu o are cu soțul ei

Octavia Geamănu a mai povestit în trecut că dintotdeauna a dormit singură și că nu vede nimic neobișnuit în asta. Nici cu Andrei, fiul ei, nu a dormit, iar fiecare a fost cu camera lui. În continuare, fosta prezentatoare a vorbit despre relația de iubire pe care o are cu Marian Ionescu și a spus că soțul ei mereu a susținut-o, indiferent de ce a ales să facă.

„Ce-mi place enorm la el este că m-a lăsat să zbor întotdeauna în direcția în care am vrut eu. De exemplu, am vrut să-mi iau permis de motor. M-am dus la școală și m-am înscris cu maxim entuziasm. Ei bine, fiind eu la prima oră, un băiat de acolo a căzut grav de pe motocicletă, a venit și Ambulanța și l-a luat. Și când a venit rândul meu, i-am spus instructorului că am un copil mic acasă, picioarele astea n-au nevoie de șuruburi. Când am ajuns acasă, Marian m-a întrebat cum a fost și când i-am răspuns că nu cred că este pentru mine a zis Slava Domnului”, a povestit aceasta pentru okmagazine.ro.

Cum s-au cunoscut cei doi

Octavia Geamănu a povestit cum a fost momentul în care l-a cunoscut pe soțul său, menționând că prima dată nu găsea nimic atractiv la el, însă apoi lucrurile au luat o altă direcție.

„Suntem căsătoriți de 7 ani și ne știm din 2005, deci de vreo 17 ani. În primă fază, nimic nu m-a atras. Chiar nu înțelegeam ce văd femeile la el de are așa succes. Chiar i-am și spus, era cu o fată atunci, era într-o relație, erau amândoi în fața mea. «Tu, o fată așa faină, ce vezi la el?». Nu am avut nicio treabă cu el. Mai degrabă credeam că mâine vine sfârșitul lumii decât că noi vom fi împreună. Dar surprinzătoare sunt căile Domnului”, a spus aceasta.