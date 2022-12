Loredana Groza, relație amoroasă cu un celebru artist. „Pentru mine a contat foarte mult”

De-a lungul anilor au circulat mai multe zvonuri potrivit cărora Loredana Groza ar avea probleme în căsnicie. Ultima speculația a apărut în timpul emisiunii X Factor (sezonul 2021), atunci când Nick Casciaro a fost parte din echipa Loredanei.

Apropierea dintre cei doi a părut una suspectă, iar fanii au început să-și pună multe semne de întrebare. Cântăreața a vorbit la acea vreme despre acest subiect:

„Așa a fost să fie, nu s-a întâmplat nimic cu vreo intenție inițială. Îți dai seama cum m-am simțit când am văzut că e singur pe lume, de Crăciun. (…) Lumea vrea povești de dragoste. Când ești pe scenă, ești un personaj. Nu înseamnă că asta se întâmplă și în viața reală. Contează foarte mult chimia dintre cele două personaje, masculin și feminin”, a spus Loredana Groza, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Cu ce artist s-a iubit, de fapt, Loredana Groza

Dacă în ceea ce-l privește pe Nick Casciaro a fost vorba doar despre „gurile rele”, altfel a stat situați în urmă cu mai mulți ani, atunci când artista s-a afișat la brațul lui Marian Ionescu.

După cum a mărturisit chiar membrul trupei „Direcția 5”, relația cu Loredana Groza a fost una extrem de intensă.

„Pe ea cred eu că am schimbat-o cel mai mult. Dacă aş suna-o şi aş întreba-o, ar recunoaşte. Şi ar spune:„Da, dar şi eu te-am schimbat pe tine“. Ceea ce-ar fi adevărat. Şi ea, la vremea aia, când aveam mai puţin curaj şi mai puţină încredere în mine, mi-a spus să scriu cântece, că ele vor fi frumoase şi că oamenilor o să le placă. Deşi este ceva ce pare foarte simplu, aşa cum a spus ea, pentru mine a contat foarte mult. Atunci când mă gândeam mai puţin la a scrie şi mai mult la a cânta, am hotărât să mă schimb”, a spus actualul soț al Octaviei Geamănu într-un interviu pentru OK Magazin