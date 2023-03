Octavia Geamănu și misterul concedierii de la Antena 1: „Nu am ieșit la o cafenea în Dorobanți, nu am mers într-un club să dansez”

Octavia Geamănu a lucrat timp de 18 ani la Antena 1, unde a prezentat Observatorul. Jurnalista a spus că nici în acest moment nu a primit o explicație în legătură cu înlăturarea ei de la pupitrul știrilor.

Prezentatoarea de televiziune a declarat că i s-a transmis că a fost o motivație disciplinară, dar Octavia a subliniat că în cei aproape 20 de ani în care a lucrat la Antena 1 consideră că a fost un „angajat model, care s-a supus regulilor exprimate verbal, neexprimate, lăsate de la sine să se înțeleagă”.

În ceea ce privește contractul semnat de Geamănu, ea a spus că a respectat întocmai regulile asupra cărora și-a dat acordat. Jurnalista a mai adăugat că a avut același contract de la început, dar a fost informată după 18 ani că programul ei este de luni până vineri de la ora 9.00 la 17.00, și nu doar în weekend când prezenta știrile Observator. Fosta vedetă de la Antena 1 a spus că a fost concediată fără să primească un preaviz.

„Mai e ceva foarte important. Chiar dacă situația e cum e și eu sunt în proces cu fostul angajator, eu am închis acest capitol. Real, în mintea mea, îl închisesem demult, acum cu atât mai mult. Prin urmare, orice discuție pe acest subiect, pentru mine nu are vreo relevanță, pentru că vorbesc despre ceva ce pentru mine nu mai există. Ce a fost, a fost, s-a dus, a trecut, trecutul rămâne în trecut, contează prezentul și viitorul. Trecutul a fost superb, minunat, minus cele 9 luni”, a spus Octavia Geamănu.

„Nici până astăzi nu am aflat de ce nu mai prezint Observatorul”

Prezentatoare de știri a mai adăugat că acum a început să își caute răspunsurile de care are nevoie în instanță pentru că nu a primit unele de la angajator. „Eu nici până astăzi nu am aflat de ce nu mai prezint Observatorul. Mie nu mi s-a spus”, a declarat Geamănu. Jurnalista a mărturisit că atunci când punea întrebări în legătură cu înlăturarea ei de la pupitrul știrilor toată lumea ridica din umeri, iar acest incident a rămas „un mister” pentru toți colegii. Fosta vedetă de la Antena 1 a subliniat că instanțade judecată trebuie să stabilească dacă ese normal ceea ce s-a întâmplat în cazul ei.

„Este normal ca un angajat care efectiv și-a dedicat mare parte din viață, jumătate din viața mea am lucrat în Antena 1, să trăiască ce am trăit eu? Am fost fidelă unui loc de muncă, mi-am sacrificat sărbători, relația cu familia, mi-am pus viața personală în plan secund. Niciodată în viața mea, nu am ieșit la o cafenea în Dorobanți, nu am mers într-un club să dansez pentru că m-am gândit că nu e în regulă să vezi un om care îți vorbește despre căderea guvernului sau despre alegeri sau despre situații serioase de viață cum dansează într-un club sau stă la o cafenea în Dorobanți”, a mai spus Geamănu.

Fosta prezentatoare de știri de la Observator a continua prin a spune că are deschise trei procese în instanță cuf ostul ei angajator. Primul dintre ele a fost deschis în luna septembrie a anului trecut, iar cel de-al doilea se referă la contestarea unei decizii luate în urma unei comisii de cercetare disciplinare. Ultimul proces este cel în care jurnalista a contestat decizia de concediere. În plus, jurnalista a mai trecut și prin trei comisii disciplinare, potrivit Playtech.