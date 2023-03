O vedetă de la Antena 1 a fost concediată: „Coșmarul ultimelor nouă luni din viața mea”

Antena 1 a mai concediat o vedetă. Este vorba de Octavia Geamănu, prezentatoarea de la Observator. Aceasta a declarat că a trăit un adevărat coșmar în ultimele luni și că se bucură că a scăpat, deși se aștepta sî câștige procesul cu trustul și să revină pe post.

Octavia Geamănu, liberă de contract după ce a pierdut procesul

„Pe vremuri, când vedeam cum își iau “La revedere” unii dintre colegi, într-un firesc profesional devenit obisnuință, de la pupitrul Observatorului, predând ștafeta celui care urma, anunțându-și fiecare planurile, nu mă gândeam la cum voi face eu, dar nici că voi fi în situația asta. Cert e că s-a încheiat hărțuirea, coșmarul ultimelor 9 luni din viața mea, timp în care am sperat că îmi pot relua activitatea mea, că oamenii vor fi mai buni. Cum s-ar zice, sunt liberă de contract. Și chiar așa, mă simt liberă. Mare lucru.

Mă mai întreabă lumea : „Și ce-ai învățat din asta?”. Răspunsul e : nimic. Aș face totul absolut la fel din prima până-n ultima zi din toți acești ani. Ar fi murit o parte din mine în fiecare zi să accept un abuz, ulterior mai multe, fără să lupt. Căci așa cum mi s-a spus întotdeauna, fără excepție, am fost impecabilă și nimeni nu a avut ce să-mi reproșeze.

Deși concedierea produsă azi are motivație disciplinară în viziunea unora , momentul în care mi-a fost înmânată decizia a fost cireașa de pe tortul grețos , drept răsplată pentru fidelitate, dedicare, implicare, muncă etc. Partea bună e că odată cu această concediere am ieșit din acest nod fără vreun regret, cu maximă încredere în Dumnezeu și în destin, în avocații mei de nota zece și în instanță, desigur, că așa-i uneori în viață”, a spus fosta vedetă de la Antena 1 pe Instagram.