Două vedete Antena 1 se iubesc, dar au interzis să fie împreună. Ce nu se vede dincolo de ecranul televizorului

Antena 1 a „pus pe masă” în ultima vreme mai multe producții de succes. Un nou serial promite să le fure inimile telespectatorilor.

„Lia, soția soțului meu” este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem (Never let go). Varianta turcească originală a fost difuzată în urmă cu mai muți ani pe Kanal D.

Lia Călin (Ana Bodea), personajul principal al serialului, este o tânără balerină ajunsă la București pentru a fi îngrijită de singurele rude care i-au mai rămas în viață, asta după ce tatăl a murit și a lăsat-o cu multe datorii. Frumoasa tânără se îndrăgostește iremediabil de Petru Vornicu (Ștefan Floroaica), proprietarul casei în care a fost nevoită să locuiască deoarece acolo lucrează mătușa și unchiul ei. Ca în orice telenovelă acțiunea escaladează și povestea de dragoste se transformă într-o adevărată dramă.

Se iubesc, dar au interzis să fie împreună. Secretul din spatele serialului de la Antena 1

Se pare că drama din scenariu nu se compară cu cea pe care o trăiește în viața personală Ana Bodea. Actrița are o relație de mai bine de trei ani cu Andrei Ivan, cel care joacă în „Lia” rolul lui „Bobiță”, băiatul rău. Până aici totul pare perfect normal, însă, potrivit cancan.ro, cei doi nu au voie să se mai afișeze împreună. Cerința pare să fi venit chiar de „foarte sus”, mai exact de la producătoarea Ruxandra Ion, supranumită „mama telenovelelor românești”.

Mai exact, producătoarea își doresc să ofere credibilitate cuplului Lia – Petru. Astfel, potrivit sursei citate, Ana Bodea evită să mai fie văzută alături de iubitul din viața reală, fiind adesea singură sau în compania mamei sale.

Potrivit aceleiași surse, producătoarea a „destabilizat cuplul și a creat o mare isteriei în viața personală a celor doi iubiți”. Se pare că o astfel de manipulare a încercat și cu Adela Popescu și Radu Vâlcan, însă în acest caz cei doi chiar s-au îndrăgostit și formează și în prezent o familie frumoasă și fericită.

Rămâne de văzut dacă povestea de marketing realizată de Antena 1 o sa funcționeze sau nu, cert este că Ana Bodea și Andrei Ivan încă au fotografii împreună pe rețelele de socializare.