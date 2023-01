Dumitru Radu Popescu: „Nu ştiu cât s-ar citi astăzi Anna Karenina sau Război şi pace. E mult mai uşor să vezi o telenovelă”

Întrebat de Puşa Roth care este relaţia sa cu lumea presei de astăzi, Dumitru Radu Popescu a răspuns: „O relaţie excelentă, în sensul că eu citesc presa şi atât. Nu toată presa, bineînţeles, dar în general ziarele, pe unele le citesc, pe altele nu, citesc ziarele de sport. Să zicem că am o pasiune pentru sport, aşa, ca spectator al vieţii sportive, dar am jucat şi eu fotbal, aşa, la nivel mic, eram foarte bun pe extrema stângă! Am avut odată o mare victorie: echipa scriitorilor din Cluj a bătut echipa chelnerilor cu 6 – 2, deci asta este o chestie istorică”.

DRP: „Nu ştiu cât s-ar citi astăzi Anna Karenina sau Război şi pace. E mult mai uşor să vezi o telenovelă”

Cu privire la pasiunea de altă dată a românilor de a citit literatură, marele scriitor a spus că: „ Bibliotecile au ajuns astăzi nişte muzee. Am fost pe la Biblioteca „Sadoveanu” şi nu era nimeni. În ziua de azi cărţile nu se difuzează. Ce cărţi mai au acum trecere? Nu vreau să spun că o anumită carte poate să aibă trecere, pentru că există oameni care sunt interesaţi de o problemă tehnică sau chiar literară, filosofică.

Ce cărţi ar putea interesa astăzi piaţa românească şi care sunt cărţile străine care ar interesa-o? Greu de spus, fiindcă în general am impresia că timpul acordat cărţii e mai mic, adică lumea acordă în timpul liber din cele 24 de ore, mai multă atenţie televiziunii, sportului, în detrimentul cărţii.

Nu ştiu cât s-ar citi astăzi o carte cum e Anna Karenina sau Război şi pace. Mi se pare că Tolstoi a transcris de vreo patru sau şapte oriRăzboi şi pace, nu ştiu exact, dar n-are importanţă. Gândiţi-vă ce muncă extraordinară să transcrii această carte pentru a deveni ce este!

Ei, astăzi, cine mai are timp să o citească? E mult mai uşor să ai lucruri digerate gata, să vezi o telenovelă care te face ori să râzi, ori să oftezi, ori să te speli pe mâini înainte de a te culca şi nu-ţi pune mintea la contribuţie, nu te oboseşte. Cred că la ora actuală este o uşoară criză în privinţa nu spun a cărţii, ci a timpului acordat cărţii. Aveţi altă pasiune în afară de literatură? Este un lucru absolut omenesc…”

DRP: Dispariţie a istoriei, spusă aşa, cu voce tare, de către aceste mari personalităţi, este una dintre gogoşile calde ale zilei

Marele scriitor a fost întrebat: Ce părere aveţi despre identitatea culturală în raport cu globalizarea?

Dumitru Radu Popescu: „Aş spune ceva în ton cu ziua de astăzi, care merge spre dispariţia istoriei. Mulţi sunt acum pentru această dispariţie… Fie unii filosofi, fie sociologi, fie politicieni, precum domnul Kissinger.

Deci, dispariţia istoriei înseamnă şi dispariţia lucrurilor regionale, naţionale, să rămână numai probleme mari, umanitare… Ale tuturor oamenilor, şi nu ale unor zone.

Cred că această dispariţie a istoriei, spusă aşa, cu voce tare, de către aceste mari personalităţi, este una dintre gogoşile calde ale zilei şi de aceea eu cred că istoria este fundamentul pentru păstrarea identităţii culturale”, a mai spus Dumitru Radu Popescu în înterviul publicat de melidoniumm.