Olivia Steer, de la studii juridice, la influencer cu ciudățenii anti-științifice

Olivia Steer. Sursa foto: Captură video Youtube
Olivia Steer a divorțat de Andi Moisescu după o căsnicie care a durat peste două decenii. Deși are studii juridice, și-a început cariera în presa scrisă, apoi s-a făcut remarcată la televiziune. În prezent, este activă pe rețelele sociale, unde promovează un stil de viață sănătos.

Cariera Oliviei Steer, de la presă la televiziune

Olivia Steer este o prezență activă în mediul online, iar divorțul său de prezentatorul TV Andi Moisescu a atras atenția publicului. Cunoscută la început pentru aparițiile de la Pro TV și Acasă TV, ea a renunțat la cariera din mass-media pentru a promova un stil de viață sănătos, bazat pe alternative naturale.

Fosta soția a lui Andi Moisescu s-a născut la Oradea și a absolvit o facultate din domeniul juridic. Ea a debutat în presa scrisă încă din perioada liceului, apoi a trecut în televiziune, unde a devenit una dintre figurile cunoscute ale știrilor și programelor de divertisment.

Andi Moisescu și Olivia

Andi Moisescu și Olivia. Sursa foto: Facebook/Andi Moisescu

Olivia Steer: „M-am obișnuit să fiu huiduită, linșată, bârfită, amenințată”

Cu timpul, și-a consolidat prezența în mediul online și a ajuns să fie percepută drept un „influencer” în adevăratul sens al cuvântului.

Se naște „dinastia Trump"? Fiul președintelui SUA vorbește deschis despre candidatură
Se naște „dinastia Trump”? Fiul președintelui SUA vorbește deschis despre candidatură
Falimentul companiilor de stat: CFR Călători „nu mai garantează securitatea pasagerilor"
Falimentul companiilor de stat: CFR Călători „nu mai garantează securitatea pasagerilor”

„Mi-am pierdut jobul și nu m-a mai angajat nimeni. M-am obișnuit să fiu huiduită, linșată, bârfită, amenințată, pentru vina de a avea opinii constituționale nepopulare și tupeul de a le exprima liber”, a spus aceasta, în urmă cu ceva timp.

În prezent promovează dieta raw-vegană

După experiența acumulată în televiziune, Olivia Steer s-a orientat spre teme legate de sănătate, nutriție și stil de viață. Ea promovează o dietă raw-vegană, care presupune consumul alimentelor de origine vegetală în stare crudă sau încălzite la cel mult 48°.

Platformele de socializare au devenit locul unde aceasta își face cunoscute ideile și publică materiale despre diete bazate pe alimente crude, rețete vegane și principii de viață pe care le consideră utile pentru menținerea echilibrului fizic și emoțional.

În prezent, Olivia Steer continuă să se concentreze pe subiecte precum sănătatea preventivă, detoxifierea și nutriția. Este percepută mai degrabă ca influencer decât ca jurnalist și preferă un stil de viață discret, dedicat familiei și activităților personale, potrivit cancan.ro.

