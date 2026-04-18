Antena 3 CNN își reorganizează grila în aprilie 2026, cu mutări importante de prezentatori și emisiuni

Antena 3 CNN pregătește modificări majore în grila de programe din aprilie 2026. Emisiuni mutate, formate anulate și schimbări de prezentatori în cadrul principalelor producții.

Televiziunea din România traversează o perioadă de schimbări consistente în primele luni ale anului 2026. După retrageri și modificări de format la nivelul mai multor posturi, Antena 3 CNN anunță o nouă etapă de reorganizare a grilei.

Transformările vin în continuarea direcției asumate în septembrie 2022, momentul în care postul a încheiat parteneriatul cu CNN. De atunci, structura programelor a fost ajustată constant, iar în aprilie 2026 sunt anunțate noi modificări care vizează atât prezentatorii, cât și emisiunile.

Una dintre principalele modificări apare la „News Hour with CNN”, jurnalul central de știri al postului. Unul dintre cei trei prezentatori urmează să părăsească pupitrul. Este vorba despre Ana Maria Roman, care va trece la un alt format.

Jurnalista va modera o emisiune de dezbateri, realizată împreună cu Robert Kiss, redactor-șef al site-ului antena3.ro. Mutarea marchează o repoziționare editorială în zona programelor de analiză.

Alte schimbări sunt anunțate în cazul lui Radu Tudor. Producția „Top News”, realizată împreună cu Sabina Iosub, va fi scoasă din grilă.

Intervalul orar 19:00–20:00 va fi ocupat de un format nou, dezvoltat în cadrul trustului. Decizia vine pe fondul unei reorganizări mai ample a segmentului de seară.

O modificare importantă vizează și emisiunea „Subiectiv”, moderată de Răzvan Dumitrescu. Programul nu va mai fi difuzat de luni până vineri, la ora 20:00.

Conform noii grile, emisiunea va fi mutată în weekend. Schimbarea reprezintă o ajustare semnificativă pentru un format care a avut o prezență constantă în prime-time-ul din timpul săptămânii.