Pro TV scoate din grilă ApropoTv. Emisiunea lui Andi Moisescu dispare după două decenii

Potrivit informațiilor apărute, postul de televiziune renunță la una dintre emisiunile sale longevive. Este vorba despre „ApropoTv”, producția moderată de Andi Moisescu, care a făcut parte ani la rând din oferta de weekend a Pro TV.

Mutarea vine în contextul unor ajustări operate de post în grila sa de programe, fiind descrisă drept o măsură drastică.

Andi Moisescu și-a început parcursul la Pro TV cu mult înainte ca „ApropoTv” să apară în grilă. Debutul său la postul din Pache Protopopescu a avut loc în 1996, iar de atunci a rămas unul dintre cei mai constanți oameni de televiziune din echipă.

De-a lungul celor aproape trei decenii petrecute la Pro TV, acesta a fost implicat în mai multe proiecte importante ale postului. Din 2011, face parte și din juriul emisiunii „Românii au talent”.

În acești 30 de ani de activitate, telespectatorii l-au mai urmărit și în producții precum „Dansez pentru tine” sau „Matinalul Pro TV”.

Potrivit sursei citate, „ApropoTv” va fi eliminată din grila de programe. Conform acelorași informații, cel mai probabil motiv al acestei decizii este legat de audiențele foarte mici înregistrate în ultimele luni, într-un context similar cu cel invocat și în cazul emisiunii „La Măruță”.

Până în acest moment, Andi Moisescu nu a făcut un anunț oficial referitor la încheierea emisiunii.

Începând chiar din acest weekend, spațiul ocupat până acum de „ApropoTv”, duminica de la ora 13.00, va fi preluat de emisiunea „Fața la joc”, moderată de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan. Până acum, această producție era difuzată în fiecare luni, după miezul nopții. Emisiunea este dedicată analizei marilor evenimente din fotbal și a altor competiții sportive de interes național.