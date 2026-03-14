Adrian Sârbu scapă definitiv de acuzațiile de evaziune fiscală. Dosarul s-a prescris după 12 ani

Adrian Sârbu nu mai poate fi judecat în dosarul de evaziune fiscală în care era acuzat de un prejudiciu de peste patru milioane de euro. Curtea de Apel București a confirmat la începutul lunii martie decizia Tribunalului București din iunie 2025, prin care dosarul a fost invalidat și trimis înapoi la parchet. Între timp însă, faptele s-au prescris.

Omul de afaceri, fost patron al grupului Mediafax și al PRO TV, era acuzat de evaziune fiscală de peste 4 milioane de euro, potrivit rechizitoriului întocmit la 8 iulie 2024. Pentru un prejudiciu care depășește un milion de euro, legea prevede pedepse cu închisoarea între 8 și 15 ani.

Tribunalul București a stabilit anul trecut că faptele care ar fi fost comise în 2014 au ajuns în zona prescripției în 2024. Instanța a arătat că termenul a fost influențat de suspendarea cursului prescripției în perioada stării de urgență.

Potrivit datelor din dosar, prescripția ar fi intervenit în septembrie 2024. În condițiile în care cauza a fost restituită parchetului în 2025 și din nou în 2026, continuarea urmăririi penale nu mai este posibilă. Astfel, deși instanța a decis retrimiterea dosarului la procurori, termenul de prescripție face imposibilă reluarea investigației penale.

Adrian Sârbu a fost arestat preventiv în februarie 2015, timp de patru luni. În acel moment, anchetatorii îl acuzau de evaziune fiscală, instigare la delapidare și spălare de bani.

În 2016, Parchetul General l-a trimis în judecată într-un dosar în care prejudiciul era estimat la aproximativ 14 milioane de euro. Procedura în camera preliminară a durat trei ani, iar în 2019 Curtea de Apel București a confirmat rechizitoriul. În anul următor, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis însă restituirea dosarului la parchet, după ce a constatat probleme legate de expertiza financiar-contabilă și neregularități în formularea acuzațiilor.

În 2021, cauza a fost trimisă la DNA pentru conexare, iar în 2024 procurorii anticorupție au emis un nou rechizitoriu. În această etapă, prejudiciul a fost recalculat și redus la aproximativ 4 milioane de euro.

Tribunalul București a decis în 2025 invalidarea dosarului, motivând că Parchetul General nu s-ar fi dezînvestit în mod legal atunci când a transferat cauza la DNA. În martie 2026, Curtea de Apel București a menținut această decizie.

Deși răspunderea penală nu mai poate fi stabilită din cauza prescripției, recuperarea prejudiciului poate continua în plan civil. Agenția Națională de Administrare Fiscală poate continua procedurile pentru recuperarea sumelor considerate datorate statului.

În decizia sa, instanța a explicat că modul în care dosarul a fost transferat între instituții nu a respectat procedura legală.

„Nu există o modalitate legală prin care PÎCCJ s-a dezînvestit (…), neputându-se nici susține că învestirea organului care a emis rechizitoriul în prezenta cauză s-ar fi realizat doar în momentul reunirii dosarului la dosarul (…)”.