Monden

Meghan Markle, criticată de fani după apariția la MasterChef Australia

Comentează știrea
Meghan Markle, Ducesa de Sussex. Sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Meghan Markle va apărea în noul sezon al emisiunii culinare „MasterChef Australia”, într-o apariție specială care a stârnit controverse puternice în mediul online, au anunțat producătorii emisiunii pe Instagram. Ducesa de Sussex a fost anunțată oficial ca invitat special al show-ului, unde va participa în calitate de jurat invitat și va interacționa cu concurenții în cadrul competiției gastronomice.

Meghan Markle, prezentă la MasterChef Australia

Potrivit producătorilor emisiunii, Meghan Markle a filmat deja secvențele pentru noul sezon, iar difuzarea acestuia este programată să înceapă duminică. Apariția ei marchează și o revenire în Australia, aceasta fiind prima vizită a ducesei în țară din 2018 încoace.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MasterChef Australia (@masterchefau)

Anunțul a fost făcut public pe conturile oficiale ale „MasterChef Australia”, unde Meghan este prezentată drept o prezență specială într-un sezon care reunește mai mulți invitați din lumea gastronomiei. Producătorii au transmis că participarea ei aduce un plus de interes competiției și oferă o perspectivă diferită asupra preparatelor realizate de concurenți.

Fanii emisiunii au criticat-o

Reacțiile publicului nu au întârziat să apară, iar opinia fanilor este împărțită. O parte dintre telespectatori au criticat decizia producătorilor de a o include pe Meghan Markle în formatul emisiunii, exprimându-și nemulțumirea pe rețelele sociale. Unii au transmis că nu vor mai urmări noul sezon, considerând că apariția ducesei nu se potrivește cu identitatea show-ului culinar.

Comentariile critice au apărut rapid după anunț, mai multe persoane afirmând că decizia ar putea afecta percepția publicului asupra emisiunii. În același timp, au existat și reacții pozitive, în care fanii au salutat participarea ei și au spus că sunt curioși să o vadă într-un context diferit de cel regal sau mediatic obișnuit.

„Ce mod de a strica un show bun!” „Și eu care așteptam cu nerăbdare noul sezon! Renunț.”, „Jurată la MasterChef? Serios? N-a gătit nimic vreodată...”, au spus fanii emisiunii.

Au fost și fani care au susținut-o

Susținătorii apariției sale au apreciat implicarea ducesei în proiecte de lifestyle și gastronomie, considerând că experiența ei din zona media poate aduce un plus de valoare competiției. Unii au descris apariția drept o completare interesantă a sezonului și un element de noutate pentru formatul deja consacrat.

„Oh, ador asta.”, „Este în elementul ei și se întoarce la ceea ce iubește: mâncarea!”, au spus fanii săi.

0
2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale