Ce transmite limbajul corpului despre relația dintre Meghan și Harry. Detaliul observat în vizita din Australia

Vizita oficială a Ducilor de Sussex în Australia a readus în atenția publicului dinamica dintre cei doi. Deși sunt căsătoriți de aproape opt ani, Meghan Markle și Prințul Harry continuă să afișeze o proximitate fizică neobișnuită pentru standardele rigide ale etichetei regale. O analiză recentă a tabloidului britanic Daily Express oferă perspective noi asupra modului în care actrița se raportează la soțul său în medii oficiale .

Sosită la Australian National Veterans Arts Museum, Meghan Markle a atras atenția specialiștilor prin modul în care a ales să interacționeze fizic cu Harry. Judi James, expert recunoscut în interpretarea limbajului non-verbal, a analizat pentru Daily Express gesturile specifice ale cuplului, subliniind un contrast interesant între stările lor de spirit.

Conform expertului, limbajul corpului poate fi împărțit în două paliere. În primul rând încrederea lui Harry prin posturadeschisă a pieptului și salutul amplu indică un nivel ridicat de entuziasm și siguranță de sine. Harry pare să se simtă „în elementul său” în contextul vizitelor oficiale din Australia. Al doilea este gestul de „ancorare” al lui Meghan. Meghan a fost observată ținându-se de brațul și bicepsul lui Harry. Judi James descrie acest comportament ca fiind unul „dependent”, sugerând o nevoie de a menține atenția partenerului și de a semnala un atașament profund.

Spre deosebire de Prințul William și Prințesa Catherine, care mențin o distanță profesională în timpul angajamentelor oficiale, Meghan (44 de ani) și Harry (41 de ani) au făcut din contactul fizic o semnătură personală.

Această „dependență” tactilă observată în Australia nu este nouă, dar devine mai evidentă pe măsură ce cuplul evoluează în afara rolurilor de membri activi ai Familiei Regale (statut la care au renunțat în martie 2020). Pentru mulți observatori, aceste gesturi sunt dovezi de solidaritate într-un climat mediatic adesea ostil.

Meghan are programată o vizită la un adăpost pentru femei, în timp ce Harry urmează să meargă la un muzeu de artă dedicat veteranilor. Prințul Harry va vizita și Memorialul de Război Australian din Canberra, iar cei doi vor participa în Sydney la o competiție de navigație organizată de Invictus Australia, în portul orașului. Programul celor doi arată că vizita păstrează o componentă publică importantă, axată pe teme deja asociate cu activitatea cuplului, în special proiectele sociale, sprijinul pentru comunități vulnerabile și inițiativele dedicate veteranilor.

Vizita actuală are și o dimensiune simbolică, având în vedere legătura lui Harry cu Jocurile Invictus, proiectul sportiv fondat de el în 2014 pentru militari și veterani bolnavi sau răniți.

În 2018, Harry și Meghan au găzduit ceremonia de deschidere a Jocurilor Invictus de la Sydney, într-un moment în care cuplul se afla încă în centrul vieții publice regale și beneficia de o expunere internațională considerabilă.