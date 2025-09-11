Monden Gabi Tamaș, la un pas de a rata o probă. De ce nu se putea dezbrăca







Probele de la Asia Express dau bătăi de cap tuturor, dar mai ales băieților care nu sunt mereu pregătiți. Drept urmare Gabi Tamaș a fost la un pas de a rata o astfel de provocare.

Gabi Tămaș s-a confruntat cu o primă situație din care părea că nu are scăpare. La provocarea legat de costumul de superman acesta și-a dat seama că nu poate îmbrăca acei colanți. Motivul era simplu și cât se poate de evident. Nu avea lenjerie intimă pe sub pantalonii scurți. Desigur că prietenul de suferință, Dan Alexa s-a oferit să îmbrace el costumul.

Doar că fiecare dintre ei trebuiau să îmbrace minunățiile, așa că Tamaș, a tras colanții pe deasupra pantalonilor și a rezolvat situația. Nu au fost singurii care au întâmpinat probleme cu acel costum. Nici Mara Bănică nu a fost tocmai în pielea ei. Nu de alta, dar salopeta nude a intrat cum a intrat, problema a fost cu accesoriile.

Chiloții de pe deasupra și sutienul care trebuia să vină tot pe deasupra nu și-au mai găsit sensul. Drept urmare, Mara s-a costumat cum a putut și a mers mai departe. Serghei însă a intrat foarte bine în rol și și-a făcut de cap.

Singura care a întâmpinat cu adevărat greutăți și care a devenit și vedeta internetului a fost Raluca Bădulescu. Aceasta a cerut să ajungă acasă și a explicat că nici Putin dacă vine, nu se dă jos din barcă. În cele din urmă, Putin n-a venit, dar internetul s-a umplut de mm -uri în acest sens.

De altfel, Raluca a mulțumit tuturor fanilor care au făcut tot felul de glume pe seama ei. Și a și rămas în cursă, semn că ce-a fost mai greu a trecut. Însă cum îi place scandalul nu putea să evite o drama în adevăratul sens al cuvântului.