Cum a ajuns Raluca Bădulescu celebră. Este sarea și piperul de la Asia Express

Raluca Bădulescu concurează alături de fostul ei soț, Florin Stamin, în noul sezon Asia Express, Antena 1, dar puțini știu povestea ei de viață și cum a ajuns celebră. Aceasta nu este străină de lumina reflectoarelor.

Ajunsă la 50 de ani, Raluca s-a remarcat ca jurat la emisiunea „Bravo, ai stil!” de la Kanal D, unde a captat atenția publicului nu doar prin ținutele spectaculoase și părul blond platinat, ci și prin sinceritatea fără perdea.

În cadrul emisiunii, opinia ei tranșantă și stilul nonconformist au făcut-o să fie recunoscută ca un adevărat „fashion icon”. Pe lângă televiziune, Raluca își menține fanii la curent cu transformările și proiectele sale prin intermediul mediului online, unde personalitatea sa colorată se vede în fiecare apariție.

Înainte de a ajunge în atenția publicului, Raluca a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă. La un moment dat, ea cântărea 121 de kilograme, iar această realitate a determinat-o să ia o decizie importantă pentru sănătatea și încrederea ei în sine.

Raluca a optat pentru o operație de micșorare a stomacului, intervenție care i-a permis să slăbească considerabil și să își reconstruiască imaginea. Concurenta de la Asia Express a spus în multe interviuri să adoră să fie slabă și că este foarte atentă la ce mănâncă. Ea a declarat că nu poate renunța la dulce și covrigi.

Raluca Este fiica politicianului Doru Laurian Bădulescu și a absolvit Liceul „Sfântul Sava” din București și Facultatea de Litere a Universității din București. La început, a lucrat ca profesoară de limba română, dar a realizat rapid că acest rol nu era potrivit pentru personalitatea sa.

„Abia terminasem facultatea, aveam 24 de ani, am avut o clasă de a IX-a și una de a XI-a. Eram de vârstă apropiată, elevii de clasa a XI-a aveau 16-17 ani, eu aveam 20 și ceva… Eu nu sunt bună de profesoară”, a declarat vedeta într-un interviu.

Ulterior, a lucrat în mediul corporatist, la Connex, înainte de a se dedica complet carierei în televiziune. Participarea Ralucăi la Asia Express 2025 reprezintă o provocare majoră. Alături de fostul său soț, Florin Stamin, Raluca trebuie să facă față unor probe dificile, departe de confortul cotidian, fără acces la telefoane și cu resurse limitate.

Dincolo de provocările fizice și psihice, prezența lor în competiție a atras atenția publicului datorită dinamicii echipei și a modului în care gestionează tensiunile. Relația de prietenie construită după divorț se vede în modul în care se sprijină reciproc în fiecare etapă a competiției.

În primele episoade, Raluca și Florin au adus umor, emoție și energie în competiție, transformându-se rapid într-un duo memorabil. Vedeta a trecut prin momente dificile, fiind la un pas de leșin din cauza efortului intens și a căldurii extreme, dar și prin situații care i-au testat rezistența și răbdarea.

Această experiență a demonstrat vulnerabilitatea umană a unei vedete care, de obicei, este percepută ca fiind invincibilă.

Fanii Asia Express consideră că Raluca Bădulescu este sarea și piperul emisiunii. Aceasta a fost apreciată la Bravo ai Stil datorită sincerității sale.