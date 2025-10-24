Monden

Cum își scuză Anda Adam „vedetismul”. Probleme la Asia Express

Comentează știrea
Cum își scuză Anda Adam „vedetismul”. Probleme la Asia ExpressAnda Adam și soțul. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Anda Adam a explicat la un podcast ce a ”mânat-o” pe ea să spună că este cea mai cunoscută persoană din competiția în cauză. Explicația ei a fost legat de numărul de urmăritori.

Anda Adam nu se dezice

”Eu sunt cea mai vedetă din competiția asta”, a spus Anda Adam la Asia Express. Chestionată la un podcast legat de această afirmație, cântăreața a dat înapoi și nu prea. ”Nu am spus-o așa. Din ce știu eu, din competiția asta eu sunt artistul cu cei mai mulți urmăritori și cu expunerea cea mai mare. În sensul acesta am spus-o”, a explicat artista.

Anda Adam

Anda Adam. Sursa foto Antena 1

Asta deși în competiție au fost și fotbaliști de renume, dar și un fost model internațional, precum și Karmen Minune.

Cumetriile care au scos-o din sărite

Pe de altă parte, cântăreața s-a arătat total nemulțumită de faptul că au existat alianțe. ”De la bun început am văzut că ei erau acolo pe cumetrii. S-a văzut și la televizor. A, păi pe aia nu pot să o votez că îl știu pe taică-său (n.r.- Karmen Minune). Niște explicații din astea. Cu cutare nu pot că suntem pe cumetrii.

România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA
România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA
Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite
Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite

Pe cutare nu pot că i-am promis de dinainte să vin aici că nu o să votez niciodată. Adică de dinainte ne-am dat seama că din câți eram toate cumetriile erau făcute, toate bisericuțele erau făcute și noi eram efectiv lăsați pe dinafară. Când am intrat în concurs parcă tot ghinionul a fost pe noi. Părea că suntem cei mai proști de acolo”, a mai spus artista.

Nu a fost printre preferați

Cert este că nu s-a numărat nici printre preferații coechipierilor, dar nici a fanilor emisiunii. Mai ales că la un moment dat a existat un schimb de replici dure între ea și Mara Bănică. Și când credea toată lumea că Mara Bănică are dreptate, Serghei Mizil a explicat că nu e chiar așa. Practic, ce s-a întâmplat în Asia Express cu toate detaliile, rămâne cu siguranță acolo.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:09 - Negocierile comerciale dintre SUA și Canada, oprite din cauza unui deepfake
08:59 - Salata de varză roșie la borcan. Ingredientul care o păstrează crocantă toată iarna
08:53 - România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA
08:46 - Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite
08:41 - România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român „spolierea tăcută”
08:31 - Cum își scuză Anda Adam „vedetismul”. Probleme la Asia Express

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale