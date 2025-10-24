Cum își scuză Anda Adam „vedetismul”. Probleme la Asia Express

Anda Adam a explicat la un podcast ce a ”mânat-o” pe ea să spună că este cea mai cunoscută persoană din competiția în cauză. Explicația ei a fost legat de numărul de urmăritori.

”Eu sunt cea mai vedetă din competiția asta”, a spus Anda Adam la Asia Express. Chestionată la un podcast legat de această afirmație, cântăreața a dat înapoi și nu prea. ”Nu am spus-o așa. Din ce știu eu, din competiția asta eu sunt artistul cu cei mai mulți urmăritori și cu expunerea cea mai mare. În sensul acesta am spus-o”, a explicat artista.

Asta deși în competiție au fost și fotbaliști de renume, dar și un fost model internațional, precum și Karmen Minune.

Pe de altă parte, cântăreața s-a arătat total nemulțumită de faptul că au existat alianțe. ”De la bun început am văzut că ei erau acolo pe cumetrii. S-a văzut și la televizor. A, păi pe aia nu pot să o votez că îl știu pe taică-său (n.r.- Karmen Minune). Niște explicații din astea. Cu cutare nu pot că suntem pe cumetrii.

Pe cutare nu pot că i-am promis de dinainte să vin aici că nu o să votez niciodată. Adică de dinainte ne-am dat seama că din câți eram toate cumetriile erau făcute, toate bisericuțele erau făcute și noi eram efectiv lăsați pe dinafară. Când am intrat în concurs parcă tot ghinionul a fost pe noi. Părea că suntem cei mai proști de acolo”, a mai spus artista.

Cert este că nu s-a numărat nici printre preferații coechipierilor, dar nici a fanilor emisiunii. Mai ales că la un moment dat a existat un schimb de replici dure între ea și Mara Bănică. Și când credea toată lumea că Mara Bănică are dreptate, Serghei Mizil a explicat că nu e chiar așa. Practic, ce s-a întâmplat în Asia Express cu toate detaliile, rămâne cu siguranță acolo.