Scandal fără sfârșit. Serghei Mizil sare în apărarea Andei Adam

Serghei Mizil a intervenit în apărarea Andei Adam după scandalul de la Asia Express și a lansat critici dure la adresa colegei sale de echipă, Mara Bănică. El a afirmat că experiența trăită alături de jurnalistă a fost una epuizantă și că regretă alegerea făcută.

Acesta a mai spus că, în afara camerelor, Mara avea un comportament complet diferit, care i-a adus o presiune psihică greu de suportat. Mizil a declarat că Anda Adam a caracterizat-o perfect pe Mara Bănică, care ar fi făcut doar circ la Asia Express.

„Scandalul a pornit pentru că într-un fel aveau cam același comportament. Pe Bănică a caracterizat-o perfect Anda. Exact așa este și ce mă oftica… dacă ați putea să vedeți comportamentul ei în afara camerei, uitătura, în ce stare de nervi m-a adus și cum m-a adus.

Concurentul a explicat că staff-ul emisiunii i-ar fi recomandat să nu participe alături de Mara Bănică, însă încăpățânarea l-a făcut să ignore sfaturile. Decizia s-a dovedit una greșită, după cum chiar el recunoaște acum.

„Staff-ul m-a rugat 5 zile să nu o iau pe Mara Bănică. Încăpățânarea mea, imbecilitatea mea din cap și din creier au fost să zic: ‘Nu, o iau’. (…) De pe aeroport eu trebuia să îmi dau seama și să termin această colaborare care mi-a stricat cea mai frumoasă emisiune din viața mea”, a dezvăluit el.

Mai mult, Mizil a susținut că Mara Bănică ar fi avut un comportament manipulator, schimbându-și atitudinea în funcție de prezența camerelor: „Anda a caracterizat-o perfect, perversitate rău de tot. Să vezi când venea camera cum punea capul pe mine și zicea: ‘Vai, ești ca tata’, și apoi spunea: ‘Schimbați-mi-l, dați-mi pe altul’”.

El a mai spus că ultimele episoade difuzate i-au reamintit de tensiunile trăite și de presiunea constantă la care a fost supus. „Eu n-am dormit toată noaptea de nervi. (…) M-a terorizat în fiecare noapte că ăia mănâncă altceva, că o ajută pe Raluca să câștige, că sunt un dobitoc, că mă păcălesc”, a povestit acesta.

Tot scandalul a pornit după ce Mara Bănică a spus că Anda Adam este foarte fițoasă și că a fost singura concurentă pe care n-a n-a suportat-o. La scurt timp, Anda Adam a povestit că Mara Bănică se comporta diferit când nu era camere de filmat.