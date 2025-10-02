Mara Bănică, despre emisiunea Asia Express: Am râs continuu și din orice

Jurnalista Mara Bănică a afirmat că probele de la Asia Express au fost o provocare pentru toți participanții. „Tot ce se întâmplă în Asia Express e o provocare, și nu doar pentru mine, cred că pentru toți concurenții”, a spus aceasta, pentru Viva.ro.

Jurnalista a afirmat că probele de la Asia Express au fost o provocare pentru toți participanții, menționând că acestea s-au dovedit a fi mai dificile. De asemenea, și vremea a jucat un rol important. „Apoi, vremea în sine a fost cumplită: ploaie, ploaie, apoi iar ploaie! Și între aceste ploi, un soare arzător, umiditate extrem de ridicată”, a spus aceasta.

„Ce nu știe nimeni – și vă spun vouă acum – este că eu am o problemă mare cu mulțimile de oameni. Mi se face rău în aglomerație, intru în mici atacuri de panică. Se cheamă agorafobie. Nu am vrut să mă plâng de asta, dar, credeți-mă, mi-a fost greu de tot. Însă nu am lăsat să se vadă asta. Nu m-am plâns, am îndurat cu stoicism, că știam unde am venit!”, a declarat Mara Bănică.

Întrebată despre momentele care au impresionat-o, jurnalista a spus că a remarcat bucuria oamenilor care trăiau la limita sărăciei. „Pe mine m-a impresionat faptul că oamenii care trăiau la limita sărăciei erau fericiți. Mai fericiți decât mulți dintre noi! Nu știau că există și o altfel de viață și vorba „să faci rai din ce ai se aplica perfect acolo”, a spus aceasta.

De asemenea, Mara Bănică a vorbit și despre momentele amuzante: „Noi am râs continuu și din orice! În primul rând, de noi. Uneori am fost absolut imbecili, alteori geniali, dar cred că am făcut haz de necaz mereu, și asta ne-a salvat întotdeauna”.

În timpul interviului, aceasta a afirmat că i-au lipsit copiii. Ea a povestit că, după competiție, și-a deschis pentru prima oară telefonul și a găsit zeci de mesaje de la fiul său, Dima.

„Cum am ajuns acasă, a treia zi am plecat toți patru în vacanță, o săptămână. Ne-am dus la mare, în Egipt, a fost minunat, iar eu chiar aveam nevoie să nu fac nimic, la soare! Acolo, prin a cincea zi, abia așteptam să mă întorc în platou, să încep munca!”, a mai spus aceasta, pentru Viva.ro.