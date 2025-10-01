Monden

Scandal la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul ei, prins cu minciuna

Comentează știrea
Scandal la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul ei, prins cu minciunaIoana Popescu. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Mihai Lungu, bărbatul care se afla într-o relație de aproximativ o lună cu jurnalista Ioana Popescu, a atras atenția celor prezenți la capela Cimitirului Berceni 2, unde trupul neînsuflețit al acesteia a fost depus marți, potrivit apropiaților.

Scandal la capela Ioanei Popescu

În vârstă de 45 de ani, Ioana Popescu s-a stins din viață după ce a avut mai multe probleme de sănătate, iar înmormântarea este programată pentru miercuri, la ora 12.00.

Cunoscuții și prietenii au venit să își ia rămas bun, însă comportamentul lui Mihai Lungu a stârnit uimire. Într-un moment extrem de nepotrivit, în timp ce cei prezenți se adunau în jurul sicriului, bărbatul a început să discute despre aspecte financiare legate de organizarea funeraliilor.

Iubit Ioana Popescu.v1

Iubit Ioana Popescu. Sursa foto Captură video

„Era o discuție între mine și o prietenă a Ioanei. M-a întrebat: ‘Te-a ajutat cineva cu ceva?’ Am răspuns că nu, doar doamna Mara Bănică a oferit sprijin, restul nimeni. Nu era vorba de bani dați, ci cine a ajutat”, a declarat Mihai Lungu.

Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea

Mara Bănică l-a prins cu minciuna

Întrebat despre sumele trimise, Lungu a susținut că a efectuat plăți de câte 50 de lei pentru a sprijini înmormântarea Ioanei, dar că acestea nu au fost recunoscute.

„Banii aceștia sunt trimiși de mine către tine de pe un alt cont. 100 lei ți-am trimis din două bucăți și tu spui că nu ai primit niciun ban. Am vrut doar să ajut”, a spus Mara Bănică pentru Spynews.

Mara Bănică a mai subliniat că Lungu a pus accent mai mult pe cine gestionează ajutorul financiar decât pe pierderea propriu-zisă a Ioanei, iar mai multe persoane din anturajul jurnalistei consideră că interesul lui era mai mult financiar decât emoțional.

Mara Bănică.

Mara Bănică. Sursa foto: Facebook

De altfel, imediat după decesul Ioanei Popescu, iubitul acesteia a postat pe rețelele sociale mesaje prin care solicita sprijin pentru acoperirea costurilor funerare.

Iubitul Ioanei Popescu a avut probleme cu legea

Problemele din trecut ale lui Mihai Lungu au adus o notă suplimentară de controversă. Acesta a recunoscut că a avut probleme cu legea, fiind acuzat de furt și înșelăciune. „Am lucrat la o firmă unde am fost numit asociat unic și administrator, dar nu am știut exact ce semnez și ulterior am fost acuzat de furt și înșelăciune”, a precizat Lungu.

Relația dintre Ioana Popescu și Mihai Lungu a durat doar aproximativ o lună, iar până la momentul decesului jurnalistei nu au fost surprinse imagini cu cei doi împreună.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:25 - Noi situații tensionate la Asia Express. Cine sunt concurenții care au câștigat imunitatea
15:15 - Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
15:06 - Ce pensie primește Dorin Cocoș de la statul român după 44 de ani de muncă
15:04 - Dan Voiculescu și Mihai Morar, față în față: Dezvăluiri-bombă din afacerile de milioane de dolari și relația cu Secur...
14:55 - Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
14:45 - Un nou tip de radiografii ar putea permite depistarea timpurie a cancerului

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale