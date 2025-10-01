Scandal la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul ei, prins cu minciuna

Mihai Lungu, bărbatul care se afla într-o relație de aproximativ o lună cu jurnalista Ioana Popescu, a atras atenția celor prezenți la capela Cimitirului Berceni 2, unde trupul neînsuflețit al acesteia a fost depus marți, potrivit apropiaților.

În vârstă de 45 de ani, Ioana Popescu s-a stins din viață după ce a avut mai multe probleme de sănătate, iar înmormântarea este programată pentru miercuri, la ora 12.00.

Cunoscuții și prietenii au venit să își ia rămas bun, însă comportamentul lui Mihai Lungu a stârnit uimire. Într-un moment extrem de nepotrivit, în timp ce cei prezenți se adunau în jurul sicriului, bărbatul a început să discute despre aspecte financiare legate de organizarea funeraliilor.

Întrebat despre sumele trimise, Lungu a susținut că a efectuat plăți de câte 50 de lei pentru a sprijini înmormântarea Ioanei, dar că acestea nu au fost recunoscute.

„Banii aceștia sunt trimiși de mine către tine de pe un alt cont. 100 lei ți-am trimis din două bucăți și tu spui că nu ai primit niciun ban. Am vrut doar să ajut”, a spus Mara Bănică pentru Spynews.

Mara Bănică a mai subliniat că Lungu a pus accent mai mult pe cine gestionează ajutorul financiar decât pe pierderea propriu-zisă a Ioanei, iar mai multe persoane din anturajul jurnalistei consideră că interesul lui era mai mult financiar decât emoțional.

De altfel, imediat după decesul Ioanei Popescu, iubitul acesteia a postat pe rețelele sociale mesaje prin care solicita sprijin pentru acoperirea costurilor funerare.

Problemele din trecut ale lui Mihai Lungu au adus o notă suplimentară de controversă. Acesta a recunoscut că a avut probleme cu legea, fiind acuzat de furt și înșelăciune. „Am lucrat la o firmă unde am fost numit asociat unic și administrator, dar nu am știut exact ce semnez și ulterior am fost acuzat de furt și înșelăciune”, a precizat Lungu.

Relația dintre Ioana Popescu și Mihai Lungu a durat doar aproximativ o lună, iar până la momentul decesului jurnalistei nu au fost surprinse imagini cu cei doi împreună.