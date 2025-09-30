Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu, depus la capelă: Nu poate fi înmormântată ca un câine

Mara Bănică, a făcut primele declarații după ce trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capela Cimitirului Berceni 2. Ea a fost cea care s-a ocupat de organizarea înmormântării, simțind nevoia să intervină din respect pentru colega sa.

„Mi se pare că nimic nu e mai trist pe lumea asta decât să nu poți fi înmormântată, în situația asta, de către familie. Și Ioana are familie, care probabil va veni la acea moștenire destul de mare, dar nu au dorit să o înmormânteze, sub nicio formă”, a declarat Mara Bănică.

Pentru Mara Bănică, gestul de a prelua organizarea înmormântării a fost unul de respect și compasiune. Prezentatoarea a explicat că a simțit că nu poate lăsa pe nimeni să uite de demnitatea Ioanei Popescu.

Aceasta a gestionat toate detaliile, de la transportul trupului până la aranjamentele pentru slujba religioasă, asigurându-se că totul va fi făcut cu respectul cuvenit.

Potrivit declarațiilor jurnalistei, înmormântarea Ioanei Popescu va avea loc mâine, la prânz. Apropiata „devoratoarei de fotbaliști” a mai spus că aceasta căzuse pe o pantă nu prea bună.

„Mâine, la prânz, o înmormântăm. Nu știu iubitul ce rol are, nici nu mai contează. Cumva simt că mi-am făcut datoria de om, de coleg, chiar dacă nu eram apropiată de Ioana. Căzuse pe o pantă nu prea bună, dar cred că așa se face, creștinește și omenește. Dumnezeu să o ierte!”, a spus Mara pentru Spynews.

Depunerea trupului Ioanei Popescu la capelă a fost un moment de tăcere și respect. Colegii și apropiații s-au adunat pentru a-și lua rămas bun, iar Mara Bănică a fost alături de fiecare etapă a ceremoniei.