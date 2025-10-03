Trădări la Asia Express. Anda Adam a încălcat contractul cu Antena 1
- 3 octombrie 2025, 13:45
Anda Adam a încălcat regulile impuse de Antena 1 după ce a dezvăluit detalii din timpul filmărilor. Disputa a început după ce Mara Bănică a comentat public despre comportamentul Andei Adam în cadrul emisiunii, susținând că artista a surprins-o „neplăcut din toate punctele de vedere”.
Anda Adam, scandal cu Mara Bănică
Artista a spus că Mara Bănică are prea mult tupeu și că nu îi permite să își jignească soțul. „Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă...”
Conflictul nu s-a limitat doar la atacuri verbale. Potrivit Andei Adam, în timpul filmărilor ar fi existat un moment tensionat în care a simțit impulsul de a recurge la violență, însă a decis să se abțină din respect pentru producătoarea show-ului, Mona Segall.
„În alte condiții probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall, care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal (…) N-ai bun simț, bună creștere, n-ai nimic. Ești fără limită”, a spus ea pe Instagram.
Ar putea avea probleme mari cu Antena 1
Această dezvăluire a încălcat regulile de confidențialitate stipulate în contractul semnat de concurenți, care interzice divulgarea informațiilor despre scenele neluate încă difuzate. Totuși, nervii întinși la maximum au determinat-o pe Anda Adam să facă publice detalii despre tensiunile din cadrul competiției.
Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Mulți internauți au criticat gestul vedetei, considerând că astfel de declarații pot afecta imaginea emisiunii și a celorlalți participanți. În același timp, unii fani au luat-o în apărare, apreciind sinceritatea și modul direct în care și-a exprimat frustrarea.
Mara Bănică a făcut-o fițoasă pe Anda Adam
Conflictul dintre Anda Adam și Mara Bănică nu este singurul moment tensionat al sezonului, însă este cel care a atras cel mai mult atenția publicului. Tot scandalul a pornit după ce Mara Bănică a spus că artista este foarte fițoasă și că a enervat-o în Asia Express.
