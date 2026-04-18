Tânăr urmărit de urs în Bistrița-Năsăud. A fost salvat de jandarmi după ce și-a abandonat lucrurile pentru a scăpa

Tânăr urmărit de urs în Bistrița-Năsăud. A fost salvat de jandarmi după ce și-a abandonat lucrurile pentru a scăpa
Un tânăr de 24 de ani a fost salvat vineri seară de jandarmii din Bistrița-Năsăud, după ce a sunat la 112 și a anunțat că este urmărit de un urs într-o zonă împădurită dintre localitățile Rebrișoara și Coșbuc, unde se afla cu motocicleta, fiind găsit ulterior în stare de șoc și epuizare și transportat la spital, a anunțat Jandarmeria Română.

Tânărul urmărit de urs în Bistrița-Năsăud a fost salvat de jandarmi

Potrivit Jandarmeriei Române, intervenția a început după ce tânărul a cerut ajutor prin 112, anunțând că este urmărit de un urs într-o zonă împădurită din județ. Acesta se afla cu motocicleta între localitățile Rebrișoara și Coșbuc și făcuse o oprire scurtă în momentul în care a observat animalul în apropiere.

Speriat de prezența ursului, tânărul a fugit prin pădure pentru a scăpa de pericol. În timpul deplasării, a renunțat treptat la mai multe obiecte, inclusiv la motocicletă, pentru a se deplasa mai ușor pe terenul accidentat.

Și-a abandonat motocicleta și mai multe lucruri în timp ce fugea

Pe parcursul intervenției, jandarmii au păstrat legătura telefonică cu acesta, încercând să îl liniștească și să îl ghideze până la sosirea echipajelor.

„În încercarea de a se îndepărta de pericol, tânărul şi-a abandonat treptat din lucruri, precum şi motocicleta. Echipajul de jandarmi a menţinut permanent legătura cu tânărul, care se afla în stare de panică. Intervenţia s-a desfăşurat în condiţii dificile, generate de terenul accidentat şi de vizibilitatea redusă”, au transmis reprezentanții instituției.

Urs Brun. Sursă foto: Unsplash

Tânărul a fost găsit epuizat și în stare de șoc

După intervenția desfășurată în condiții dificile, jandarmii au reușit să îl localizeze pe tânăr în zona împădurită.

Acesta era în stare de șoc și epuizare fizică, însă nu prezenta răni. Jandarmii l-au condus până într-un punct accesibil, unde a fost preluat de un echipaj de prim-ajutor.

Ulterior, tânărul a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

