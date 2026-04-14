Social

Incendiu cu plan roșu activat la un bloc din Constanța

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Update - Încă două persoane transportate la spital

O minoră de 9 ani, intoxicată cu fum, a fost transportata la spital de un echipaj al serviciului de ambulanță.

De asemenea, un adult de 65 ani, cu insuficiență respiratorie, a fost transportat și el la spital de SMURD, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții ISU Dobrogea.

Perimetrul în care s-a produs incendiul a fost securizat de jandarmi și polițiști.

Pompierii din Constanța au activat Planul Roşu de Intervenţie, după ce un incendiu a izbucnit la un bloc de locuințe sociale din municipiul Constanţa, potrivit Ziua de Constanța.

Procurorii olandezi cer ani de închisoare pentru cei acuzați de furtul artefactelor dacice
Negocieri între Israel-Liban la Washington, război în Bint Jbeil: Hezbollah revendică 13 atacuri simultane în nordul Israelului
Clădirea de apartamente a fost cuprinsă în întregime de flăcări, Potrivit primelor informaţii, mai multe persoane ar fi fost surprinse de incendiu în interior.

Pompierii constănțeni au informat că incendiul s-a produs la un bloc social din cartierul Henri Coandă din Constanţa.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul imobilului (regim de înălţime P+2), existând informaţii preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi surprinse în interior”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanţa.

Toate resursele medicale disponibile, trimise la locul incendiului

Reprezentanții pompierilor au mai spus că toate resursele medicale disponibile din judeţ au fost direcţionate către locul intervenţiei la incendiu, pentru acordarea primului ajutor eventualilor răniți şi pentru transportarea eventualelor victime.

De asemenea, ISU Constanța a precizat că, în ajutorul forţelor de intervenţie locale acţionează şi două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomiţa.

„Echipajele operative desfăşoară în continuare misiuni de stingere a incendiului şi de căutare-salvare”, se mai precizează în comunicarea ISU Constanța.

Instituția a mai anunțat că un bărbat în vârstă de 58 de ani, care a fost intoxicat cu fum, a fost transportat la spital de un echipaj SMURD.

Incendiul s-a produs la un apartament dintr-un bloc situat pe Aleea Umanităţii din municipiul Constanţa.

Puteți vedea o transmisiune video live aici

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:18 - Procurorii olandezi cer ani de închisoare pentru cei acuzați de furtul artefactelor dacice
22:15 - Negocieri între Israel-Liban la Washington, război în Bint Jbeil: Hezbollah revendică 13 atacuri simultane în nordul ...
22:07 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 aprilie 2026. Iran (VII)
21:58 - Nicole Kidman își caută un nou rol în viață. Alegerea ei, greu de înțeles pentru mulți
21:51 - Când toată lumea se uita la Iran, SUA au făcut o mișcare strategică în zona Asia-Pacific, chiar lângă China. Partener...
21:41 - Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit

HAI România!

Romeo Couți: Kelemen Hunor a fost constrâns de camarila lui Viktor Orban
Dan Andronic: Peter Magyar este, de fapt, un Viktor Orban cu față umană
Col SRI Tudor Păcuraru, despre tradiția ungurilor de a vopsi politicienii liberali
Proiecte speciale