Incendiu cu plan roșu activat la un bloc din Constanța

O minoră de 9 ani, intoxicată cu fum, a fost transportata la spital de un echipaj al serviciului de ambulanță.

De asemenea, un adult de 65 ani, cu insuficiență respiratorie, a fost transportat și el la spital de SMURD, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții ISU Dobrogea.

Perimetrul în care s-a produs incendiul a fost securizat de jandarmi și polițiști.

Pompierii din Constanța au activat Planul Roşu de Intervenţie, după ce un incendiu a izbucnit la un bloc de locuințe sociale din municipiul Constanţa, potrivit Ziua de Constanța.

Clădirea de apartamente a fost cuprinsă în întregime de flăcări, Potrivit primelor informaţii, mai multe persoane ar fi fost surprinse de incendiu în interior.

Pompierii constănțeni au informat că incendiul s-a produs la un bloc social din cartierul Henri Coandă din Constanţa.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul imobilului (regim de înălţime P+2), existând informaţii preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi surprinse în interior”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanţa.

Reprezentanții pompierilor au mai spus că toate resursele medicale disponibile din judeţ au fost direcţionate către locul intervenţiei la incendiu, pentru acordarea primului ajutor eventualilor răniți şi pentru transportarea eventualelor victime.

De asemenea, ISU Constanța a precizat că, în ajutorul forţelor de intervenţie locale acţionează şi două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomiţa.

„Echipajele operative desfăşoară în continuare misiuni de stingere a incendiului şi de căutare-salvare”, se mai precizează în comunicarea ISU Constanța.

Instituția a mai anunțat că un bărbat în vârstă de 58 de ani, care a fost intoxicat cu fum, a fost transportat la spital de un echipaj SMURD.

Incendiul s-a produs la un apartament dintr-un bloc situat pe Aleea Umanităţii din municipiul Constanţa.

