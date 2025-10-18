Monden

Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite

Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite
Din cuprinsul articolului

De-a lungul anilor, Playboy România a reprezentat mai mult decât o revistă de divertisment pentru adulți. A fost o platformă unde vedetele au putut să își exprime libertatea, să își dezvăluie frumusețea și să cucerească publicul printr-o combinație de senzualitate și carismă.

De la artiste consacrate până la personalități celebre din showbiz-ul autohton, fiecare apariție a transformat paginile revistei într-un adevărat spectacol vizual.

Vedete care au pozat în Playboy

Martie 2006 a fost luna în care actrița și prezentatoarea TV Laura Cosoi a atras toate privirile. Cu un look natural și o eleganță subtilă, Laura a demonstrat că frumusețea autentică poate fi la fel de captivantă ca orice extravaganza.

Laura Cosoi

Laura Cosoi. Sursă foto: facebook/lauracosoi

Artista cu origini australiene, Xonia, a făcut senzație în octombrie 2012. Pictorialul său a pus în valoare un corp armonios și un farmec exotic, captând instant atenția cititorilor.

Unul dintre numele de referință ale showbiz-ului românesc, Roxana a pozat în august 2004. Trupul său sculptural și atitudinea îndrăzneață au făcut ca apariția ei să fie memorabilă pentru fanii revistei.

În mai 2011, Oana Zăvoranu și-a arătat latura provocatoare. Faimoasă pentru stilul său nonconformist, ea a transformat pictorialul într-o demonstrație de personalitate și sex-appeal.

Oana Zăvoranu

Oana Zăvoranu. Sursa foto Arhiva EVZ

Alte nume cunoscute

Cântăreața Loredana Groza a uimit publicul în noiembrie 2000, combinând forța și delicatețea într-un pictorial plin de energie și senzualitate.

Prezentatoarea TV Andreea Mantea a dat un „da” hotărât pentru Playboy în mai 2008. Cu forme perfecte și o atitudine încrezătoare, Andreea a cucerit imediat fanii revistei.

În ianuarie 2001, cântăreața Andreea Bănică a demonstrat că poate fi regina paginilor Playboy. Atitudinea ei fără inhibiții și corpul de invidiat au făcut-o imposibil de uitat.

Dana Săvuică a intrat în istoria revistei ca protagonista primului număr Playboy România, în noiembrie 1999. Fizicul ei impecabil și siguranța de sine au transformat-o într-un adevărat simbol al feminității.

Dana Săvuică.

Dana Săvuică. Sursa foto Captură video

Cu apariții în martie 2000 și martie 2002, Anda Adam a cucerit publicul prin stilul îndrăzneț și zâmbetul fermecător. În noiembrie 2002, Cosmina Păsărin și Nicoleta Luciu au realizat un pictorial senzațional, combinând naturalețea cu glamour-ul clasic al revistei.

Vedete din străinătate care au pozat în Playboy

Madonna, cunoscuta „regină a pop-ului”, a pozat pentru Playboy la începutul carierei sale, înainte de a deveni superstar global. Pictorialul a captat atenția prin atitudinea rebelă și energia sa inconfundabilă.

Madonna

Madonna/ Sursa foto Amazon

Iconică pentru rolul din Baywatch, Pamela Anderson a fost una dintre cele mai faimoase vedete ale revistei. A apărut pe multiple coperți și a devenit un simbol al revistei în anii ’90 și 2000.

Înainte de a câștiga Oscarul, Charlize Theron a apărut într-un pictorial care a fost surprinzător pentru fanii ei, evidențiind frumusețea clasică și eleganța actriței.

