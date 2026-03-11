Madonna își pregătește revenirea alături de alte staruri internaționale

Madonna este gata să marcheze o revenire spectaculoasă în lumea muzicii, pregătind o colaborare surprinzătoare cu vedete celebre. Artista promite că noul videoclip va fi unul dintre „cele mai impresionante realizate până acum”, aducând elemente vizuale inovatoare și apariții neașteptate, informează thesun.co.uk.

Relansarea vine într-un moment în care Madonna caută să își reafirme influența în industria muzicală și să cucerească noi generații de admiratori. Mai exact, Madonna se pregătește să facă o revenire spectaculoasă și nu se uită la costuri pentru a transforma videoclipul într-un adevărat eveniment vizual.

Potrivit surselor, regina pop a ales în secret trei vedete de top pentru a-i completa distribuția: supermodelul Kate Moss și actorii Gwendoline Christie și Benedict Cumberbatch.

Videoclipul, descris ca fiind „cel mai mare de până acum” din cariera sa, a fost filmat pe parcursul a patru zile și patru nopți la Black Island Studios, în vestul Londrei, unde Madonna a supravegheat fiecare detaliu.

În afară de aparițiile vedetelor, producția include scene intense, de la un accident de mașină spectaculos, la un rave sălbatic într-un depozit și o coregrafie grandioasă cu zeci de dansatori suspendați de tavan cu ajutorul unor fire. Se pare că artista nu se mulțumește doar să revină, ci vrea să lase o amprentă de neuitat în lumea videoclipurilor muzicale.

Potrivit unei surse apropiate, artista a dorit să marcheze revenirea sa muzicală cu un videoclip spectaculos, plin de cascadorii energice și momente surprinzătoare.

Actrița Gwendoline a fost prezentă pe platourile de filmare, în timp ce Kate și Benedict au fost menținuți departe de public și aduși discret cu mașina. Scenele cu aceștia au fost filmate în secret joi, filmările desfășurându-se între orele 16:00 și 2:00 dimineața.

Madonna a ocupat întregul studio, filmând pe șase decoruri diferite, sprijinită de o echipă de sute de persoane. Videoclipul va însoți primul single de pe noul ei album, Confessions On A Dance Floor Part 2. Pentru acest proiect, cântăreața a colaborat din nou cu renumitul producător Stuart Price, cu care a lucrat și la albumul original Confessions On A Dance Floor din 2005.

Surse din interior au oferit detalii despre platourile de filmare, dezvăluind decoruri spectaculoase și tematice. Unele zone reprezentau un conac, cu coloane din marmură artificială și bar propriu, în timp ce altele semănau cu un salon elegant, mobilat cu canapele și decorat cu opere de artă alb-negru.

În contrast, o altă secțiune recrea atmosfera unei petreceri într-un depozit, unde cascadoarea implicată în filmarea scenei cu accidentul de mașină folosea o cameră montată pe cap. După incident, ea se trezea într-un decor vibrant, plin de dansatori atârnați de tavan și lasere pulsante.

Potrivit surselor, echipa Madonnei a creat și un spațiu personalizat, poreclit „Lumea Madge”, destinat exclusiv artistei. În această zonă, temperatura era menținută constant la 28 de grade Celsius, iar rafturile erau încărcate cu costume Dolce & Gabbana, inclusiv corsete din piele.

Filmările s-au întins pe patru zile, iar Madonna a fost prezentă pe platouri chiar și atunci când nu era programată să participe, spre entuziasmul tuturor celor implicați. Rezultatul final este acum așteptat cu nerăbdare. Sursele spun că va apărea în următoarele săptămâni.