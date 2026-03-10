Netflix a confirmat: Serialul care a devenit fenomen internațional revine cu sezonul 4

Platforma de streaming a confirmat oficial că popularul serial de acțiune „The Night Agent” va continua cu un al patrulea sezon, semn că producția rămâne una dintre cele mai apreciate din portofoliul companiei, informează Netflix

După aventura spectaculoasă din sezonul al treilea în care a traversat mai multe colțuri ale lumii pentru a recupera informații financiare furate și pentru a desluși o rețea complexă de conspirații, agentul Peter Sutherland, interpretat de Gabriel Basso, se pregătește să revină într-o nouă misiune plină de tensiune și mister. Confirmarea continuării a fost făcută printr-un videoclip recent, care anunță oficial un nou capitol al poveștii.

Creatorul și showrunner-ul producției, Shawn Ryan, a vorbit despre amploarea proiectului și entuziasmul echipei pentru ceea ce urmează. Potrivit acestuia, filmările pentru serial au reprezentat o experiență intensă, desfășurată în cinci țări de pe trei continente, o provocare logistică și creativă de proporții.

Ryan afirmă că echipa de scenariști, actorii și întreaga producție sunt gata să continue povestea cu un nou sezon care promite și mai multă acțiune, surprize și momente tensionate. Așadar, fanii serialului se pot aștepta la noi răsturnări de situație și la o continuare a aventurilor agentului Sutherland, într-o poveste care își propune să ridice și mai mult miza suspansului.

Finalul sezonului 3 aduce un moment de respiro pentru Peter, spre satisfacția fanilor care i-au urmărit parcursul până acum. Personajul îi mărturisește superiorului său, agentul Aiden Mosley, interpretat de Albert Jones, că a hotărât în sfârșit să își ia o pauză de la muncă, o decizie amânată de mult timp.

Directorul adjunct al FBI pare să primească vestea cu entuziasm, însă discuția nu se oprește aici. Mosley îi sugerează lui Peter că, atunci când va decide să revină în activitate, ar putea avea parte de o nouă oportunitate. Mai exact, îi amintește de solicitarea făcută înainte de a fi agent de noapte, privind un partener de echipă și îi dezvăluie că are deja pe cineva în minte pentru acest rol.

Indiciul deschide o nouă direcție pentru poveste. Așa cum a explicat anterior Ryan într-o declarație pentru Tudum, această replică a fost gândită drept punct de plecare pentru acțiunea din sezonul 4. Astfel, publicul este cu un pas mai aproape de a descoperi ce evoluții îi așteaptă pe personaje în continuarea serialului.

Serialul de acțiune „The Night Agent” continuă să fie unul dintre titlurile preferate ale abonaților Netflix, menținându-și popularitatea la nivel global. Primul sezon, lansat în 2023, se află în prezent pe poziția a zecea în clasamentul celor mai urmărite producții ale platformei.

Succesul a continuat și cu sezonul al doilea, care a debutat direct pe primul loc în topurile de audiență, reușind să strângă 13,9 milioane de vizionări în doar patru zile de la lansare.

Nici sezonul al treilea nu a rămas în urmă: acesta a urcat până pe poziția a doua în clasamentul serialelor în limba engleză, acumulând 9,9 milioane de vizionări în cea de-a doua săptămână de difuzare. Entuziasmul fanilor a avut un efect imediat și asupra episoadelor mai vechi, primele două sezoane revenind în topul global al celor mai urmărite producții.

Mai mult, filmările pentru sezonul al patrulea sunt programate să aibă loc la Los Angeles. Astfel, serialul se alătură altor proiecte Netflix realizate recent în același oraș, precum „Nobody Wants This”, „Running Point” și „The Lincoln Lawyer”.