Șomajul în rândul tinerilor și discrepanțele între urban și rural. Prime de sute de lei pentru cei care vor să se angajeze

Numărul șomerilor din România se apropie de o jumătate de milion de cetățeni. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în trimestrul III al anului 2025, populația activă a României era de 8,233 milioane persoane, din care 7,742 milioane erau ocupate, iar 491.300 se aflau în șomaj. Rata generală a șomajului a rămas la 6%, aceeași ca în trimestrul anterior.

Analiza pe grupe de vârstă arată un dezechilibru puternic: rata șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani a atins 27,3%, fiind cea mai ridicată din toate categoriile.

Diferențele se reflectă și între mediul urban și cel rural, unde șomajul este de 2,8% în orașe, comparativ cu 9,9% în mediul rural. Pe sexe, bărbații înregistrează un șomaj ușor mai ridicat, 6,1%, față de 5,8% în rândul femeilor.

Rata de ocupare a persoanelor cu vârste între 15 și 64 de ani a fost de 63,4%, în creștere ușoară față de trimestrul precedent. Bărbații sunt mai activi pe piața muncii, cu o rată de ocupare de 71,7%, comparativ cu 54,9% la femei.

Persoanele din mediul urban au mai multe șanse să fie angajate (70,2%) decât cele din mediul rural (56,1%), potrivit INS. Cea mai mare dificultate se înregistrează în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, dintre care doar 17,9% au un loc de muncă.

Tinerii care renunță la ajutorul de șomaj, sprijiniți prin programe oferite de stat

Mulți dintre cei aflați în șomaj nu sunt conștienți că pot beneficia de sprijin financiar din partea statului dacă acceptă un loc de muncă. De exemplu, persoanele care se angajează la mai mult de 50 de kilometri de domiciliu pot primi o primă de instalare de 12.500 de lei, iar pentru chirie și utilități li se pot acorda până la 900 de lei lunar, timp de maximum trei ani.

Aceste programe sunt destinate celor angajați cu normă întreagă pe cel puțin 12 luni și care au fost înregistrați anterior ca șomeri la agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă.

ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) oferă și alte forme de sprijin. Șomerii care se angajează pot primi o primă de activare de 1.000 de lei și subvenții pentru transport de până la 55 de lei pe zi. În București, persoanele peste 30 de ani se pot angaja ca ucenici, iar angajatorii primesc 2.250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic.

Cererea de muncă este ridicată în aproape toate sectoarele economiei. La nivel național, sunt disponibile peste 31.000 de posturi, cele mai multe pentru șoferi, curieri și muncitori necalificați în construcții și producție. Această situație arată că, deși șomajul afectează în special tinerii, există oportunități reale de angajare și stimulente financiare semnificative pentru cei dispuși să accepte locuri de muncă, inclusiv în afara orașului de reședință.

Aceste programe nu doar că sprijină integrarea tinerilor și a persoanelor vulnerabile pe piața muncii, dar contribuie și la reducerea decalajelor regionale și la stimularea mobilității forței de muncă, un aspect esențial pentru competitivitatea economiei românești. Statul român încearcă astfel să transforme șomajul dintr-o problemă socială majoră într-o oportunitate de reconectare a cetățenilor cu piața muncii.

Ajutorul de șomaj va fi virat pe 17 decembrie. Valoarea acestuia variază în funcție de vechimea în muncă și de media veniturilor realizate anterior, iar în anumite cazuri se aplică o reducere de 10% din motive bugetare.