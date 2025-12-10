Din 2026 se schimbă regulile pentru vechimea în muncă. Care va fi noua formulă de calcul

O nouă procedură administrativă va modifica modul în care se stabilește vechimea în muncă necesară pentru pensie, deoarece, începând din 2026, stagiul de cotizare nu va mai fi raportat exclusiv la zile lucrătoare, ci va fi recalculat în zile calendaristice. Un ordin al Casei Naționale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial, detaliază procesul tehnic de conversie și formulele care vor sta la baza noilor calcule.

Schimbarea intervine deoarece angajatorii declară în prezent numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuția, în timp ce noua lege a pensiilor se raportează la zile calendaristice. Ordinul CNPP introduce astfel mecanismele de transformare a acestor valori pentru o aplicare unitară în sistemul public.

Pentru intervalul aprilie 2001 – februarie 2003, totalul zilelor considerate ca fiind lucrate în condiții normale într-o lună se calculează astfel: suma zilelor raportate de angajator, în funcție de normă și de orele lucrate zilnic (excluzând perioadele în care salariatul a beneficiat de ajutor de șomaj sau alocație de sprijin) – Z_NN_T – este echivalentă cu numărul de zile înscris în declarația nominală de asigurare (NN), fără aceste absențe.

În ceea ce privește perioada martie 2003 – iunie 2005, metoda de calcul este diferită: totalul zilelor lucrate se obține împărțind suma orelor de muncă la norma aferentă postului (8, 7 sau 6 ore, în funcție de programul standard), iar rezultatul se raportează la numărul real de zile lucrate. Orele de lucru reprezintă programul zilnic: pentru normă întreagă acesta este egal cu norma completă, iar pentru contractele part-time este egal cu numărul de ore prevăzut în contract, valorile posibile fiind între 1 și 7 ore.

Din iulie 2005, totalul zilelor lucrate în condiții normale nu mai depinde de normă sau de numărul de ore zilnice, ci se bazează direct pe raportările angajatorului. Astfel:

Z_NN_T reprezintă suma zilelor declarate ca fiind lucrate în condiții normale;

NN este numărul înscris în declarația nominală, excluzând perioadele de șomaj sau sprijin.

Cu aceleași principii se calculează și toate celelalte categorii de zile care contribuie la stagiu:

Z_SS_T = zile lucrate în condiții speciale;

Z_DD_T = zile lucrate în condiții deosebite;

Z_PP_T = zile în care au fost acordate prestații sociale în condiții normale;

Z_PPS_T = zile cu prestații sociale în condiții speciale;

Z_PPD_T = zile cu prestații sociale în condiții deosebite;

Z_SOM_T = zile în care s-au primit indemnizații de șomaj sau alocație de sprijin;

Z_PP_SOM_T = zile declarate de ANOFM/AJOFM pentru prestațiile aferente.

Ordinul prevede și faptul că numărul total de zile raportate într-o lună nu poate depăși numărul real al zilelor lucrătoare din acea perioadă.

Pentru o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, dacă un salariat a muncit efectiv 20 de zile, transformarea în zile calendaristice de stagiu se face prin formula: 20 × 30 / 22. Rezultatul este 27,27 zile de stagiu, potrivit Adevarul.

În cazul angajaților care au lucrat fără întrerupere pe parcursul unui an, exceptând concediul de odihnă, totalul zilelor de muncă coincide cu cel al zilelor calendaristice, ceea ce conduce automat la un stagiu complet.

Pentru salariații cu program redus, cu joburi multiple sau cu întreruperi de activitate, stagiul se stabilește proporțional pentru fiecare zi declarată, fără a depăși limita zilelor lucrătoare din luna sau anul respectiv.