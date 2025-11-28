Rata șomajului în București a scăzut. Datele ANOFM

Rata șomajului în București a scăzut în octombrie 2025 la 0,51%, potrivit Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). La finalul lunii, în evidențele ANOFM erau înregistrați 6.640 de șomeri, dintre care 3.985 femei. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului era de 0,52%, indicatorul a înregistrat o scădere de aproximativ 1,92%.

Din totalul celor înregistrați, 1.655 persoane primeau indemnizație de șomaj, iar 4.985 erau neindemnizați. Toți șomerii provin din mediul urban, nefiind înregistrați șomeri din zonele rurale.

Cea mai numeroasă categorie este reprezentată de persoanele cu studii liceale, care constituie 36,66% din totalul șomerilor înregistrați. Urmează cei cu studii superioare, 26,19%, și persoanele cu școală profesională sau de arte și meserii, 16,66%. Cei cu studii gimnaziale reprezintă 17,11% din total, iar șomerii cu studii postliceale și cei cu studii primare sau fără studii reprezintă 2,54% și, respectiv, 0,84%.

ANOFM București clasifică șomerii în funcție de dificultatea reintegrării pe piața muncii. Astfel, 1.108 persoane sunt considerate foarte greu ocupabile, 2.007 greu ocupabile, 2.046 mediu ocupabile, iar 1.479 ușor ocupabile.

Această clasificare rezultă în urma activității de profilare, care urmărește identificarea nevoilor și a dificultăților specifice fiecărui șomer, facilitând astfel implementarea programelor de formare profesională și măsurilor de sprijin.

Datele ANOFM București arată că monitorizarea șomajului pe criterii de vârstă, nivel de educație și grad de ocupabilitate este esențială pentru evaluarea dinamicii pieței muncii în Capitală. Prin aceste informații se pot fundamenta politici active de ocupare, se pot prioritiza programele de angajare și se pot adapta intervențiile pentru sprijinirea persoanelor cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă.

În județul Cluj, datele recente arată o rată a șomajului de aproximativ 1,8%, ceea ce indică o piață a muncii relativ stabilă și cerere ridicată pentru forța de muncă calificată. Timișoara și județul Timiș înregistrează o rată similară, de circa 2%, semn că economia locală beneficiază de dezvoltare industrială și servicii diversificate.

Alte centre importante, precum Iași, Brașov și Sibiu, raportează rate ale șomajului între 2,7% și 3,7%, cu o ușoară tendință de scădere comparativ cu perioadele anterioare, datorită proiectelor economice și investițiilor în infrastructură.