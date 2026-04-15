AI nu va duce la creșterea masivă a șomajului, spun liderii marilor companii

CEO din companii majore susțin că inteligența artificială (AI) va crește productivitatea și va transforma munca, nu o va elimina complet, în timp ce opiniile divergente persistă chiar în interiorul industriei AI, relatează CNBC.

Efectele inteligenței artificiale asupra pieței muncii continuă să genereze incertitudine în rândul angajaților și al celor aflați în căutarea unui loc de muncă. În paralel, liderii din industrie transmit mesaje mai degrabă optimiste, susținând că tehnologia va transforma modul de lucru, fără a elimina complet rolul oamenilor.

Discuțiile nu sunt însă uniforme nici măcar în interiorul companiilor care dezvoltă aceste tehnologii. În cadrul conferinței Semafor World Economy desfășurate la Washington, D.C., cofondatorul Anthropic, Jack Clark, a respins scenariul avansat de CEO-ul companiei, Dario Amodei, potrivit căruia rata șomajului ar putea ajunge la 20% în următorii cinci ani.

Clark a spus că o eventuală creștere accentuată a șomajului ar depinde de deciziile societății și de modul în care aceasta gestionează tranziția. „Cred că partea aceasta este, într-o anumită măsură, o alegere: dacă avem dreptate, această tehnologie chiar va schimba lumea într-un mod profund. Va schimba modul în care se desfășoară afacerile, aspecte ale securității naționale și chiar felul în care ne raportăm unii la alții ca oameni. Iar acest lucru nu poate fi reconciliat cu o lume în care economia nu se schimbă substanțial”, a declarat acesta.

Temerile legate de impactul AI se reflectă și în piețele financiare. Sectorul software a fost afectat puternic, investitorii anticipând riscuri de înlocuire tehnologică într-o perioadă dominată de sisteme autonome. Fondul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a intrat în piață descendentă, după o scădere de peste 30% față de maximul atins în septembrie.

Aceste evoluții indică o recalibrare a relației dintre angajați și piața muncii. Jack Clark a menționat apariția unor semne de slăbiciune în angajarea absolvenților în anumite domenii. Astfel, el consideră că viitorii angajați trebuie să își dezvolte capacitatea de a corela informații din domenii diferite și de a formula întrebări relevante, mai degrabă decât să se limiteze la competențe tehnice repetitive.

„Ceea ce ne permite AI este să avem acces la un număr practic nelimitat de experți în diferite domenii. Dar ceea ce contează cu adevărat este să știi ce întrebări să pui și să ai intuiția de a vedea ce ar putea fi interesant atunci când combini perspective din domenii diferite”, a explicat Clark.

În cadrul aceleiași conferințe, Jon Clifton, CEO al Gallup, a atras atenția asupra nivelului de adoptare a AI în rândul angajaților. Potrivit acestuia, aproximativ 50% dintre angajații americani folosesc inteligența artificială, însă doar 13% o utilizează zilnic.

„Putem observa că 50% dintre angajații americani folosesc AI. Dar una dintre provocări este dacă se văd și creșteri de productivitate. Nu este utilizată atât de mult pe cât s-ar crede. Interesant este că doar 13% dintre angajați o folosesc zilnic”, a spus Clifton.

Datele sugerează că beneficiile de productivitate nu sunt încă pe deplin realizate, în ciuda interesului crescut pentru tehnologie.

În mediul corporativ, implementarea AI devine o prioritate strategică. Daniel Herscovici, președinte și CEO al Plume, a evidențiat importanța unei coordonări dedicate: „Avem un responsabil pentru AI... este extraordinară și a stabilit direcția strategiei noastre. Cred că este foarte important să existe o persoană a cărei sarcină zilnică este să se ocupe de implementarea infrastructurii.”

Întrebat dacă utilizarea AI i-a redus volumul de muncă, acesta a răspuns: „absolut deloc”, precizând că „reușesc să fac mai multe într-o zi de opt, nouă sau chiar 12 ore, asta este sigur.”

La rândul său, Salil Parekh, CEO al Infosys, a explicat că organizația pe care o conduce pune accent pe recalificarea angajaților. „Abordarea pe care am ales-o este să recalificăm toți cei 300.000 de angajați ai noștri în utilizarea instrumentelor AI. În primele luni de pregătire, încurajăm absolvenții să nu folosească deloc AI, pentru a înțelege cum se dezvoltă software-ul. Apoi, după două sau trei luni, introducem utilizarea acestor instrumente și observăm cum sunt îmbunătățite procesele”, a declarat acesta.