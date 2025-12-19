Ce a făcut Ilie Bolojan la Revoluția din decembrie 1989: E șocant pentru un tânăr

Premierul Ilie Bolojan a povestit recent experiențele sale din timpul Revoluțieidin 1989, subliniind că a trăit evenimentele ca student la Timișoara, fără a solicita ulterior vreun certificat oficial de revoluționar.

„Eram student în anul doi la Facultatea de Mecanică din Timișoara. Îmi amintesc 17 decembrie foarte bine. Studenții am rămas în campus până pe 20-21 decembrie, când a fost evacuat complexul studențesc. Nu mi-am făcut certificat de revoluționar, pentru că, sincer, nu asta conta atunci”, a declarat Bolojan.

Prim-ministrul a explicat că implicarea sa și a colegilor săi nu a fost motivată de recompense sau avantaje ulterioare.

Premierul a subliniat că evenimentele din decembrie 1989 reprezintă pentru el o revoluție autentică. Gândiţi-vă că în 89 era un fel de apogeu al comunismului ceauşist în România. Sunt profund recunoscător celor care au ieșit în stradă și pentru mine. Ceea ce s-a întâmplat atunci în Timișoara, București și în alte orașe a fost pur și simplu lupta pentru libertate.

Desigur, ce a urmat după Revoluție poate fi discutat, dar inițiativa și curajul oamenilor care au ieșit în stradă nu pot fi contestate”, a afirmat Bolojan.

Premierul a mai declarat că anul 1989 a reprezentat apogeul unui regim comunist opresiv, iar implicarea civică a tinerilor a fost un factor esențial în declanșarea schimbărilor.