Nicuşor Dan, de Ziua Memoriei Victimelor Revoluției: Avem, în continuare, nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent

Înfăptuirea dreptăţii privind Revoluţia din 1989 este esenţială pentru consolidarea democraţiei româneşti, spune preşedintele Nicuşor Dan. De asemenea, șeful statului amintește că Justiţia trebuie să facă lumină în marile dosare ale trecutului.

Înainte de a transmite mesajul de Ziua Memoriei Victimelor Revoluției, președintele a depus o coroană de flori în Piața Universității.

„Astăzi, aducem un omagiu memoriei martirilor Revoluţiei şi tuturor celor care au suferit sub comunism. Le suntem recunoscători nu doar prin cuvinte, ci prin angajamentul de a construi o Românie în care respectarea drepturilor, libertăţilor fundamentale şi a demnităţii umane sunt realităţi, nu simple principii declarative. Libertatea câştigată atunci este responsabilitatea noastră, a tuturor, astăzi”, arată președintele.

Preşedintele a afirmat, într-o postare pe Facebook, că libertatea a fost strigătul clar al naţiunii române în decembrie 1989.

Potrivit președintelui, românii care trăiseră prea mult timp în izolare, frică şi sărăcie au decis să îşi recâştige demnitatea, fără a şti dacă vor învinge, dar conştienţi că nu mai puteau trăi în genunchi.

„LIBERTATE! Acesta a fost strigătul limpede al naţiunii române în decembrie 1989. Strigătul celor care trăiseră prea mult timp în izolare, în frică şi în sărăcie, şi care au decis că trebuie să îşi recâştige demnitatea. Nu au ştiut dacă vor învinge, dar au ştiut că nu mai pot trăi în genunchi”, a continuat șeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că faptele îndrăzneţe ale românilor au deschis drumul către libertate. El a amintit că, în urmă cu 36 de ani, România s-a ridicat împotriva unui regim construit pe teroare, minciună şi dezumanizare, iar în zilele Revoluţiei „violenţa dictaturii s-a dezlănţuit cu o cruzime criminală”.

„Curajul lor a deschis drumul libertăţii noastre. În urmă cu 36 de ani, România s-a ridicat împotriva unui regim care îşi construise puterea pe teroare, minciună şi dezumanizare. În zilele Revoluţiei, violenţa dictaturii s-a dezlănţuit cu o cruzime criminală, încercând să zdrobească visul pentru care mii de români au plătit cu viaţa: o ţară liberă şi democratică”, a mai spus Nicușor Dan.

El consideră că este esenţial ca adevărul să fie spus de fiecare dată când situaţia o cere.

„Cele patru decenii şi jumătate de comunism au însemnat foamete, izolare economică, socială şi intelectuală, distrugerea sistematică a libertăţilor, abuzuri şi crime îndreptate inclusiv împotriva celor mai vulnerabili. A fost un regim care a dispreţuit profund viaţa, demnitatea umană şi drepturile fundamentale”, subliniază preşedintele.

El notează că regimul comunist a suprimat elitele intelectuale, a redus la tăcere vocile critice și a interzis exprimarea liberă a credinţei.

„A fost o agresiune continuă asupra conştiinţei umane. Şi, totuşi, au existat oameni care nu au cedat. Cei care au îndurat persecuţii, închisori, umilinţe şi chiar moartea, refuzând să-şi trădeze propria conştiinţă, fac parte din temelia morală a României de astăzi. Nu vorbim suficient despre aceşti eroi. Despre cei care au rezistat înainte de 1989 şi despre cei care au fost ucişi în decembrie 1989. A le spune povestea nu ţine de trecut, ci de responsabilitatea noastră faţă de prezent şi viitor. Înfăptuirea dreptăţii în ceea ce priveşte Revoluţia este indispensabilă consolidării democraţiei româneşti”, a continuat el.

Preşedintele afirmă că societatea are în continuare nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile dosare ale trecutului.

„Avem, în continuare, nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent. Fără decizii definitive, fără răspundere şi fără dreptatea morală datorată victimelor şi urmaşilor lor, societatea rămâne vulnerabilă la manipulare, la relativizarea răului şi la deformarea memoriei”, spune preşedintele.

Potrivit președintelui, societatea traversează din nou vremuri complicate, caracterizate de incertitudine şi tensiuni.

„Tocmai de aceea, lecţia Revoluţiei şi idealurile asumate în Proclamaţia de la Timişoara rămân actuale. Libertatea trebuie apărată permanent prin vigilenţă civică, instituţii solide, respect pentru lege şi drepturile cetăţenilor, dar şi prin respingerea fermă a oricăror forme de abuz sau extremism. Revoluţia din Decembrie 1989 ne-a arătat că România poate renaşte atunci când oamenii aleg curajul în locul fricii. Astăzi, aducem un omagiu memoriei martirilor Revoluţiei şi tuturor celor care au suferit sub comunism”, mai spune șeful statului.

La finalul mesajului, Nicușor Dan subliniază că românii au datoria de a le fi recunoscători pentru acest sacrificiu.

„Le suntem recunoscători nu doar prin cuvinte, ci prin angajamentul de a construi o Românie în care respectarea drepturilor, libertăţilor fundamentale şi a demnităţii umane sunt realităţi, nu simple principii declarative. Libertatea câştigată atunci este responsabilitatea noastră, a tuturor, astăzi”, a încheiat președintele.