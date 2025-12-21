Marș în Capitală pentru victimele din Decembrie ’89: Morții nu mai au răbdare. Este datoria noastră să le fim voce

Un marș memorial va avea loc pe 21 decembrie, de la ora 17.00, pe traseul Piața Victoriei – Piața Universității – Piața Revoluției. Organizatorii atrag atenția că „dosarul victimelor din 1989 rămâne o rușine care umbrește trecutul, prezentul și viitorul României”.

„Nu există justiție reală fără tragerea la răspundere a celor vinovați pentru sângele vărsat. Morții nu mai au răbdare. Este datoria noastră să le fim voce și să strigăm cu toată puterea: JUSTIȚIE, NU CORUPȚIE!”, spun aceștia.

Organizatorii – Rezistența, Asociația „21 Decembrie 1989” și Asociația MEA – spun că, în decembrie 1989, 1.141 de eroi-martiri au luptat pentru libertatea României. După 36 de ani, aceștia îndeamnă publicul să le fie voce și să ceară dreptate pentru sacrificiul lor.

„Jertfa celor care ne-au dat dreptul să vorbim liber nu poate fi prescrisă. Suferinţa familiilor celor omorâţi în Timişoara, Bucureşti şi peste tot în ţară este adâncită de impunitatea criminalilor. An de an, politicienii depun coroane şi ţin discursuri fără nicio finalitate. De 36 de ani, eroii-martiri din decembrie 1989 sunt ucişi prin nepăsare şi corupţie”, arată organizatorii.

Ei consideră că un proces care durează peste trei decenii nu poate fi decât o farsă, în timp ce urmașii își plâng morții, iar vinovații beneficiază de pensii, privilegii sau chiar sunt înmormântați cu onoruri militare.

„Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi pentru sângele vărsat. Morţii nu mai au răbdare. Avem datoria să fim vocea lor şi să strigăm răspicat JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE!”, consideră reprezentanţii asociaţiilor care organizează evenimentul.

Evenimentul va începe la ora 17.00 în Piața Victoriei, de unde participanții vor porni într-un marș pe traseul spre Piața Universității. Acolo, aceștia vor ține un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața pentru libertate.

Marșul se va încheia în Piața Revoluției, în fața Ministerului de Interne, unde va fi rostit, pe rând, numele fiecărui erou-martir cunoscut, în semn de respect și omagiu pentru sacrificiul lor.