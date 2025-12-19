Demisiile din fruntea PNL Constanța, în vizorul lui Bolojan. Ce schimbări urmează în interiorul partidului

Președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a deplasat vineri la Constanța, după ce președintele filialei locale, Bogdan Huțucă, și președintele Consiliului Județean, Florin Mitroi, și-au depus demisiile. La finalul discuțiilor, Bolojan a declarat că a înțeles nemulțumirile celor doi și că situația urmează să fie clarificată după Anul Nou.

Bolojan a participat la ședința Biroului Politic Județean al PNL, unde au fost analizate atât demisia lui Bogdan Huțucă de la conducerea filialei județene, cât și demisia liberalului Florin Mitroi de la șefia CJ Constanța.

„După Anul Nou vă vom sta la dispoziţie şi vă vom anunţa deciziile care vor fi luate. Până atunci vom rămâne în această situaţie care nu este una comodă, aceasta este realitatea. Dar sper să trecem cu bine peste această situaţie. Am discutat şi cu domnul Mitroi, ştiu care sunt subiectele şi vă vom anunţa în cursul lunii ianuarie care sunt deciziile noastre“, a spus Ilie Bolojan.

El a subliniat că menținerea stabilității în administrația din Constanța este esențială și că PNL poartă o responsabilitate majoră, având în vedere că deține principalele funcții locale.

„Sper că în zilele următoare vom clarifica aceste aspecte. Am avut discuţii personale cu colegii noştri, am înţeles care sunt dezamăgirile, care sunt problemele. Sper să putem trece peste ele în aşa fel încât în perioada următoare să vă anunţăm care sunt deciziile pe care PNL Constanţa le va lua în ceea ce priveşte structura de conducere a Organizaţiei Judeţene“, a afirmat Ilie Bolojan.

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, și-a anunțat joi demisia printr-un comunicat de presă, invocând o dezamăgire profundă. El a afirmat că este „siderat de dorința acerbă a unora de a menține județul cât mai scufundat, lipsit de investiții și invizibil, servind doar interese mărunte”.

El a explicat că, dacă ar fi continuat mandatul, ar fi fost nevoit să dezamăgească cetățenii, neputând să își ducă la îndeplinire obiectivele propuse, și a subliniat că speră ca retragerea sa să fie percepută ca o decizie voluntară, nu ca o slăbiciune.

„A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toţi cetăţenii judeţului, indiferent că m-au susţinut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă. Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Şi la fel de siderat sunt şi de marea masă a oamenilor politici şi a factorilor de decizie în administraţie, care aleg să rămână indiferenţi, doar ca să îşi păstreze funcţia. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetăţeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui”, a arătat Mitroi.