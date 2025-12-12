Demisii la vârful PNL și PSD Constanța: Primarii sunt debusolați și de contextul acesta politic

Bogdan Huțucă, liderul PNL Constanța, și-a anunțat colegii că demisionează din funcție și că va asigura conducerea doar până la desemnarea unui succesor. O mutare similară are loc și la PSD Constanța, unde președintele filialei județene, Felix Stroe, și-a depus demisia. „Primarii sunt debusolați și de contextul acesta politic”, a spus Huțucă.

Bogdan Huțucă a declarat că primarii sunt „debusolați de actualul context politic”, pe care îl consideră complicat, în condițiile în care coaliția nu este „funcțională în acest moment”. El a mai spus că țara trece printr-o perioadă marcată de „măsuri extrem de drastice care afectează unitățile administrativ-teritoriale, respectiv primăriile”.

„Primarii trebuie să înțeleagă că asta nu e o situație permanentă și undeva în a doua parte a anului 2026 vom începe să ne revenim și primăriile vor avea alte oportunități decât în prezent”, a continuat acesta.

Potrivit acestuia, nu contează cine conduce partidul, atâta timp cât „echipa rămâne unită și face ceea ce a făcut în ultimii ani de zile și dezvoltă comunitățile, câștigă respectul cetățenilor”. „Atât timp cât echipa asta de primari rămâne una unită, succesul este unul garantat și orice situație de criză poate fi depășită cu ușurință”, a mai adăugat Huțucă.

Felix Stroe și-a depus demisia din funcția de președinte al PSD Constanța, poziție pe care o ocupa din 2015, și a menționat că va rămâne membru al PSD și își va continua mandatul de senator.

„Am luat decizia din motive personale; nu mi-a cerut-o nimeni și nu s-au făcut niciun fel de presiuni asupra mea! Este un gest de voință personală, făcut la sfârșitul unei etape și la începutul uneia noi. Am luat această decizie cu satisfacția faptului că filiala a înregistrat un succes indiscutabil la alegerile din Lumina și Dobromir. Social-democrații au reușit să convingă oamenii și să le câștige încrederea”, a anunțat acesta.

Senatorul PSD a afirmat că, deși la conferința de alegeri din toamna anului 2023 a primit un nou mandat de patru ani, cu un procent de 84%, a decis să îl depună.

„Am hotărât să îl depun, având convingerea fermă că, la împlinirea vârstei de 70 de ani, un lider trebuie să aibă tăria necesară de a face un pas în lateral și să sprijine o echipă tânără care să ducă mai departe valorile social-democrației”, a mai spus Stroe.