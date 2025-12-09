Fostul senator Eugen Pîrvulescu, achitat de ÎCCJ în dosarul de trafic de influență instrumentat de DNA

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus achitarea fostului senator liberal Eugen Pîrvulescu în dosarul de trafic de influență deschis de DNA, punând capăt unui proces care a durat patru ani și care a vizat presupuse intervenții în organizarea unor concursuri la Serviciul de Ambulanță Teleorman.

Marți, Instanța supremă a decis achitarea lui Eugen Pîrvulescu pentru infracțiunea de folosire a influenţei, într-un dosar în care DNA susținea că acesta ar fi încercat să intervină în organizarea unui concurs la Serviciul de Ambulanță Teleorman. Verdictul a fost pronunțat de completul format din judecătoarele Ioana Bogdan, Lucia Tatiana Rog și Lavinia Valeria Lefterache, motivarea fiind că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

În ceea ce privește a doua acuzație reținută în sarcina fostului senator – divulgarea de informaţii secrete de serviciu sau nepublice –, instanța a constatat împlinirea termenului de prescripție.

Hotărârea consemnează că „în baza art. 396 alin. (5) Cpp raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I, achită pe inculpatul Pîrvulescu Eugen pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000. În baza art. 396 alin. (8) Cpp raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cpp, cu aplicarea art. 154 alin. (1) lit. e) Cpp, dispune încetarea procesului penal faţă de acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, în formă continuată, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Obligă pe inculpatul Pîrvulescu Eugen la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare”.

Potrivit DNA, între 28 mai și 20 iunie 2021, Eugen Pîrvulescu ar fi recurs la influența conferită de poziția sa de președinte al PNL Teleorman pentru a solicita, direct sau printr-un intermediar, seturile de subiecte pentru concursurile organizate de Serviciul Județean de Ambulanță Teleorman în perioada mai–iulie 2021. Ancheta indica faptul că subiectele vizau posturi de asistent medical și șofer autosanitară II.

Procurorii mai susțineau că acesta ar fi cerut favorizarea unor candidați la proba practică sau la interviu, în scopul obținerii unor beneficii necuvenite pentru persoanele indicate.

DNA preciza că: „după ce ar fi intrat în posesia seturilor de subiecte (care aveau caracter confidenţial), Eugen Pîrvulescu le-ar fi divulgat, prin intermediari, la doi dintre candidaţii care participau la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante/temporar vacante de asistent medical, concurs care nu s-a mai finalizat, fiind întrerupt de procurorii anticorupţie”.