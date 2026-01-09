FCSB a pierdut primul meci al anului, amicalul disputat cu Beșiktaș, scor 1-2

FCSB a pierdut, azi, amicalul disputat contra turcilor de la Beșiktaș, scor 1-2. A fost singurul test de verificare al „roș-albaștrilor” în timpul cantonamentului pe care îl efectuează în această iarnă în Antalya.

„Roș-albaștrii” au deschis scorul în repriza a doua, prin Mamadou Thiam în minutul 68, „vulturii” au câștigat datorită reușitelor lui Bircan (70) și Jota Silva (75).

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu (Zima '63) - Pantea, Duarte (Graovac '57), Lixandru, Radunovic (Thiam '63) - Cisotti, Chiricheș (Dawa '57) - Miculescu (Stoian '46) (D.Popa '76), Olaru (Oct. Popescu '63), Toma (Politic '63) - Bîrligea (Alibec '63)

Rezerve neutilizate: M. Popa, Udrea - Ciobanu

Antrenor: Elias Charalambous

Beșiktaș (4-2-3-1): Destanoglu - Bulut, Djalo, Topcu, R. Yilmaz - K. Yilmaz, Kokcu - Cerny, Rashica, Sahin - Bircan

Rezerve: Bilgin, Yașar, Tiknaz,can, Uduokhai, Sazdag, Silva, Pogda

Antrenor: Sergen Yalcin

„Da, fizic sunt bine. Și din punct de vedere mental sunt foarte bine. A fost un drum lung și sunt gata. Totul va fi în regulă când voi juca. Sper să-mi ajut echipa să câștige foarte mult meciuri. Cel mai greu a fost să mă uit la meciuri la TV sau în tribună. Toate meciurile au fost greu de văzut. Dar accidentările sunt parte din fotbal. Sper să fie ultima”, a spus, joi, fundașul central Joyskim Dawa.

Altfel, vorbind despre randamentul pe care l-a avut Dennis Politic la FCSB, în condițiile în care atacantul a fost chinuit de multe accidentări, Gigi Becali a spus că nu mai contează. Iar el consideră că atacantul și-a amortizat investiția pe care finanțatorul a făcut-o momentul în care a decis să-l cumpere.

„Politic și-a scos banii, a scos penalty, dacă nu, poate nu ne mai calificam. Și-a adus aportul la o calificare. Gata, și-a scos banii. Nu mai contează că dai 4-500.000 jucătorului. Iei milioane. Gheorghiță, la fel, și-a scos banii”, a spus Gigi Becali conform digisport.ro.