Sport

FCSB a pierdut primul meci al anului, amicalul disputat cu Beșiktaș, scor 1-2

Comentează știrea
FCSB a pierdut primul meci al anului, amicalul disputat cu Beșiktaș, scor 1-2 sursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

FCSB a pierdut, azi, amicalul disputat contra turcilor de la Beșiktaș, scor 1-2. A fost singurul test de verificare al „roș-albaștrilor” în timpul cantonamentului pe care îl efectuează în această iarnă în Antalya.

„Roș-albaștrii” au deschis scorul în repriza a doua, prin Mamadou Thiam în minutul 68, „vulturii” au câștigat datorită reușitelor lui Bircan (70) și Jota Silva (75).

sursa: Facebook

FCSB - Beșiktaș, scor 1-2

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu (Zima '63) - Pantea, Duarte (Graovac '57), Lixandru, Radunovic (Thiam '63) - Cisotti, Chiricheș (Dawa '57) - Miculescu (Stoian '46) (D.Popa '76), Olaru (Oct. Popescu '63), Toma (Politic '63) - Bîrligea (Alibec '63)

Rezerve neutilizate: M. Popa, Udrea - Ciobanu

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026. Groenlanda – părerea unui geolog
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026. Groenlanda – părerea unui geolog
Bătaie ca-n filme cu Mihai Trăistariu și fosta iubită. De la ce a pornit totul
Bătaie ca-n filme cu Mihai Trăistariu și fosta iubită. De la ce a pornit totul

Antrenor: Elias Charalambous

Beșiktaș (4-2-3-1): Destanoglu - Bulut, Djalo, Topcu, R. Yilmaz - K. Yilmaz, Kokcu - Cerny, Rashica, Sahin - Bircan

Rezerve: Bilgin, Yașar, Tiknaz,can, Uduokhai, Sazdag, Silva, Pogda

Antrenor: Sergen Yalcin

Cum se simte fundașul central Joyskim Dawa

„Da, fizic sunt bine. Și din punct de vedere mental sunt foarte bine. A fost un drum lung și sunt gata. Totul va fi în regulă când voi juca. Sper să-mi ajut echipa să câștige foarte mult meciuri. Cel mai greu a fost să mă uit la meciuri la TV sau în tribună. Toate meciurile au fost greu de văzut. Dar accidentările sunt parte din fotbal. Sper să fie ultima”, a spus, joi, fundașul central Joyskim Dawa.

Gigi Becali consideră că Dennis Politic și-a scos investiția

Altfel, vorbind despre randamentul pe care l-a avut Dennis Politic la FCSB, în condițiile în care atacantul a fost chinuit de multe accidentări, Gigi Becali a spus că nu mai contează. Iar el consideră că atacantul și-a amortizat investiția pe care finanțatorul a făcut-o momentul în care a decis să-l cumpere.

„Politic și-a scos banii, a scos penalty, dacă nu, poate nu ne mai calificam. Și-a adus aportul la o calificare. Gata, și-a scos banii. Nu mai contează că dai 4-500.000 jucătorului. Iei milioane. Gheorghiță, la fel, și-a scos banii”, a spus Gigi Becali conform digisport.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:59 - Bolojan anunță record istoric al investițiilor publice în 2025: 137,5 miliarde lei și 7,2% din PIB
21:46 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026. Groenlanda – părerea unui geolog
21:37 - Prințesa Kate vorbește cu sinceritate despre cancer. Reacțiile emoționante ale voluntarilor
21:29 - Canalul Suez, Canalul Panama și taxa invizibilă a blocajelor logistice în prețurile din Europa
21:20 - Scandal la Manchester United între legende. Sir Alex Ferguson, acuzat de un fost căpitan
21:07 - Bătaie ca-n filme cu Mihai Trăistariu și fosta iubită. De la ce a pornit totul

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale