Timișoara, pe lista celor mai bune destinații de vizitat în octombrie

Orașul de pe Bega a intrat în atenția publicației internaționale Time Out, care l-a inclus pe lista celor mai interesante destinații de vizitat în luna octombrie. Timișoara se remarcă prin piețele sale largi, spațiile verzi și clădirile în stil art nouveau, atent restaurate, dar și prin semnificația istorică, fiind primul oraș liber al României și locul de pornire al Revoluției din 1989.

Revista plasează orașul alături de destinații internaționale precum New York, San Francisco, Sri Lanka, Turcia, Valencia, Filipine sau Bhutan. Potrivit publicației, Timișoara este locul ideal pentru cei care vor o escapadă în luna octombrie.

„Acest oraș mai puțin cunoscut, cu piețele sale largi, grădinile verzi și clădirile art nouveau restaurate, vopsite în culori pastelate, este o destinație ideală pentru un city break, complet diferită de orașele românești dominate de blocuri înalte”, arată publicația.

În descriere, realizatorii topului amintesc de momentul în care timișorenii au contribuit la răsturnarea regimului comunist.

„Timișoara a fost primul oraș liber al României și locul revoluției din 1989 care a răsturnat regimul comunist (mai multe detalii puteți afla la Muzeul Revoluției din 1989). Spiritul său independent se păstrează și astăzi în viața culturală a orașului, de la barurile intime de jazz până la impunătoarea operă. Temperatura medie în octombrie este de 19°C. ”, mai spun ei.

Această recunoaștere internațională vine într-un moment în care România atrage tot mai mulți turiști străini. Anul trecut, aproape două milioane și jumătate de turiști străini au ajuns în țară, majoritatea din Germania, Italia, Israel, Statele Unite, Regatul Unit, Spania, Ungaria, Franța, Ucraina și Polonia.

Pentru o noapte de cazare, turiștii plătesc între 135 și 585 de lei. De asemenea, cei care aleg să închirieze un apartament în luna octombrie vor scoate din buzunar în jur de 270 de lei pe noapte.

Pe lângă New York, San Francisco și Sri Lanka, turiștii sunt îndemnați să viziteze orașele cunoscute din Turcia.

„Atât Istanbul, cât și Antalya găzduiesc în această lună festivalurile lor internaționale de film, ceea ce face din octombrie un moment ideal pentru iubitorii de artă și cultură”, arată realizatorii.

De asemenea, Valencia este considerată o destinație ideală pentru câteva zile de relaxare.

„Valencia, desemnată în 2022 Capitala Mondială a Designului, rămâne o destinație impresionantă. Orașul-port din sud-estul Spaniei se remarcă prin muzee de artă deosebite, galerii contemporane și arhitectură spectaculoasă”, scrie publicația.