Social

Timișoara, pe lista celor mai bune destinații de vizitat în octombrie

Comentează știrea
Timișoara, pe lista celor mai bune destinații de vizitat în octombrieTimișoara. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Orașul de pe Bega a intrat în atenția publicației internaționale Time Out, care l-a inclus pe lista celor mai interesante destinații de vizitat în luna octombrie. Timișoara se remarcă prin piețele sale largi, spațiile verzi și clădirile în stil art nouveau, atent restaurate, dar și prin semnificația istorică, fiind primul oraș liber al României și locul de pornire al Revoluției din 1989.

Timișoara, inclusă în top alături de New York și San Francisco

Revista plasează orașul alături de destinații internaționale precum New York, San Francisco, Sri Lanka, Turcia, Valencia, Filipine sau Bhutan. Potrivit publicației, Timișoara este locul ideal pentru cei care vor o escapadă în luna octombrie.

„Acest oraș mai puțin cunoscut, cu piețele sale largi, grădinile verzi și clădirile art nouveau restaurate, vopsite în culori pastelate, este o destinație ideală pentru un city break, complet diferită de orașele românești dominate de blocuri înalte”, arată publicația.

Timișoara

Timișoara. Sursa foto: Facebook/Primăria Timișoara

În descriere, realizatorii topului amintesc de momentul în care timișorenii au contribuit la răsturnarea regimului comunist.

Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA
Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA
Liviu Cocoş, reținut de DNA. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită
Liviu Cocoş, reținut de DNA. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită

„Timișoara a fost primul oraș liber al României și locul revoluției din 1989 care a răsturnat regimul comunist (mai multe detalii puteți afla la Muzeul Revoluției din 1989). Spiritul său independent se păstrează și astăzi în viața culturală a orașului, de la barurile intime de jazz până la impunătoarea operă. Temperatura medie în octombrie este de 19°C. ”, mai spun ei.

Cât costă o noapte de cazare în acest oraș din România

Această recunoaștere internațională vine într-un moment în care România atrage tot mai mulți turiști străini. Anul trecut, aproape două milioane și jumătate de turiști străini au ajuns în țară, majoritatea din Germania, Italia, Israel, Statele Unite, Regatul Unit, Spania, Ungaria, Franța, Ucraina și Polonia.

Pentru o noapte de cazare, turiștii plătesc între 135 și 585 de lei. De asemenea, cei care aleg să închirieze un apartament în luna octombrie vor scoate din buzunar în jur de 270 de lei pe noapte.

hotel

Hotel. Sursa foto: Pixabay

Alte destinații incluse în top

Pe lângă New York, San Francisco și Sri Lanka, turiștii sunt îndemnați să viziteze orașele cunoscute din Turcia.

„Atât Istanbul, cât și Antalya găzduiesc în această lună festivalurile lor internaționale de film, ceea ce face din octombrie un moment ideal pentru iubitorii de artă și cultură”, arată realizatorii.

De asemenea, Valencia este considerată o destinație ideală pentru câteva zile de relaxare.

„Valencia, desemnată în 2022 Capitala Mondială a Designului, rămâne o destinație impresionantă. Orașul-port din sud-estul Spaniei se remarcă prin muzee de artă deosebite, galerii contemporane și arhitectură spectaculoasă”, scrie publicația.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:13 - Incident armat mortal în România. Ce s-a petrecut în Satu Mare
12:08 - Compania italiană Costa Cruises mizează pe România: piața locală aduce un sfert din pasagerii din Europa Centrală și ...
12:00 - Republica Moldova intră pregătită în sezonul de încălzire 2025–2026
12:00 - Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
11:49 - Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA
11:41 - Meta lansează primii ochelari de realitate augmentată cu ecran integrat

HAI România!

Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale