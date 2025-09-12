Vremea

Octombrie vine cu ploi și frig. Prognoza ANM pentru patru săptămâni

Octombrie vine cu ploi și frig. Prognoza ANM pentru patru săptămâni
După un debut de toamnă cu temperaturi blânde și zile însorite, vremea se va schimba treptat. Valorile termice scad semnificativ, iar ploile nu vor lipsi din peisaj. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările pentru următoarele patru săptămâni.

Prognoza meteo pentru intervalul 15 – 22 septembrie

Temperaturile vor fi apropiate de mediile normale pentru această perioadă. În nordul extrem al țării sunt posibile precipitații mai abundente, în timp ce în sud-vest ploile vor fi mai puține decât de obicei. În rest, regimul pluviometric se va menține la valori normale.

Între 22 – 29 septembrie, mediile termice vor fi similare celor obișnuite pentru sfârșitul lunii septembrie. Precipitațiile se vor situa, în general, în limite normale, dar în regiunile de nord, centru și est ar putea apărea un deficit ușor.

ploaie

ploaie / sursa foto: dreamstime.com

Cum va fi vremea la începutul lunii octombrie

În prima săptămână din octombrie, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în toate regiunile. Și regimul de precipitații va rămâne în limite normale la nivel național.

În intervalul 6 – 13 octombrie, vremea va fi instabilă. Prima parte a lunii octombrie va aduce temperaturi comparabile cu cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul țării. Cantitățile de ploi estimate vor fi, de asemenea, apropiate de media obișnuită pentru săptămâna respectivă.

Weekend cu temperaturi mai ridicate. Prognoza meteo actualizată

Temperaturile diurne vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu maxime între 22 și 29 de grade. Minimele vor varia de la 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la 21 de grade în sudul Banatului. Cerul va fi temporar noros, cu ploi sub formă de averse la munte, în sud, centru și nord, iar izolat și în restul țării. Vor fi posibile descărcări electrice și cantități de apă ce pot depăși 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-vest. Dimineața se va semnala ceață pe arii restrânse.

În zilele următoare, nebulozitatea va crește în vest, iar ploile vor cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia și local Transilvania, dar și pe arii restrânse Moldova și Muntenia. Vor fi averse, descărcări electrice și izolat cantități însemnate de apă. Maximele vor fi între 21 și 28 de grade, iar minimele între 5 și 18 grade.

