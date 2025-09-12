Vremea

Prognoza meteo, 12 septembrie. Toamna își intră în drepturi. Temperaturile scad semnificativ în următoarele ore

Toamnă. Sursa foto: Pixabay
Vremea se răcește în majoritatea regiunilor. În sud, est și parțial în centrul țării temperaturile diurne vor scădea, în timp ce în restul regiunilor vor crește ușor față de ziua anterioară. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări și ploi slabe, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 12 septembrie. Vreme capricioasă în țară

Precipitațiile vor fi frecvente în Muntenia, Dobrogea, Moldova și în zonele montane, mai reduse ca extindere în Oltenia, Transilvania și Maramureș, iar în celelalte regiuni doar izolat. Ploile vor fi abundente în următoarele ore, cantitățile de apă urmând să atingă 10–15 l/mp, iar local chiar peste 25–30 l/mp.

Potrivit meteorologilor, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare în nord-est și pe durata averselor. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 28 de grade, iar minimele între 12 și 20 de grade. Dimineața, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Toamnă. Sursa foto: Pixabay

Vremea în București

Bucureștenii vor avea parte de o zi mai răcoroasă, cu cer variabil și perioade cu averse, în jur de 5–10 l/mp. Vântul va fi slab până la moderat. Temperatura maximă nu va depăși 24–25 de grade, iar cea minimă se va situa între 16 și 17 grade.

Până pe 22 septembrie, România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice acestei date din calendar, în special în regiunile sudice. În schimb, în nord și centru sunt prognozate cantități de precipitații peste media obișnuită, iar în restul țării regimul de ploi se va menține la valori normale.

Prognoza meteo pentru finalul lunii septembrie

Pentru intervalul 22–29 septembrie, meteorologii estimează o vreme mai caldă decât ar fi firesc, cu accent pe vest și sud, unde maximele vor depăși ușor media sezonului. Ploile vor fi mai puține, iar în nordul țării se va contura un deficit mai semnificativ.

Conform prognozei ANM, începutul lunii octombrie va aduce în continuare temperaturi peste valorile climatologice specifice perioadei.

