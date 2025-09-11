Vremea Prognoza meteo, 11 septembrie. Temperaturile rămân ridicate, dar instabilitatea atmosferică se accentuează







Temperaturile vor fi mai ridicate decât ar fi obişnuit pentru această perioadă, iar în sud se vor menţine valori călduroase. Cerul va fi variabil în sud-est, dar în restul regiunilor se vor semnala înnorări temporare, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Ploi însoţite de descărcări electrice vor apărea în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, vestul Olteniei şi nordul Moldovei. Spre seară şi pe parcursul nopţii, acestea se vor extinde şi în celelalte zone. Local, cantităţile de apă pot atinge 15–25 l/mp, iar izolat vor fi posibile căderi de grindină.

Vântul va sufla în general slab şi moderat, cu intensificări în vest, sud-vest şi nord-est, dar şi pe alocuri în restul ţării, unde rafalele vor ajunge la 40–50 km/h. În zona montană, vitezele vor depăşi 60–80 km/h, iar în timpul averselor se pot înregistra intensificări de scurtă durată.

Vremea va fi ușor mai caldă decât media normală pentru început de septembrie. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar spre seară și în timpul nopții sunt așteptate averse moderate, cu cantități de apă de 10–15 l/mp, însoțite pe alocuri de descărcări electrice.

Vântul va avea intensitate moderată. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 29 de grade, iar minimele între 16 și 17 grade.

În intervalul 15–22 septembrie, temperaturile se vor situa peste valorile normale, în special în sud. În nord și centru se vor înregistra cantități mai mari de precipitații decât media perioadei, în timp ce în restul țării regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit.

Între 22 și 29 septembrie, vremea va rămâne ușor mai caldă decât ar fi normal, mai ales în vest și sud. Ploile vor fi mai puține, cu un deficit accentuat în nord.

În prima parte a lunii, temperaturile se vor menține ridicate față de media climatologică, mai ales în sud-vest. Precipitațiile vor fi reduse în majoritatea regiunilor, în special în jumătatea sudică.