Vremea Vreme instabilă în următoarele ore. Ploi abundente, vijelii și temperaturi în scădere







Vremea se strică în toată țara. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă între 11 septembrie, ora 10, și 12 septembrie, ora 20, care semnalează ploi însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului.

Potrivit ANM, joi se vor înregistra perioade cu averse, în special în regiunile intracarpatice, iar vineri ploile vor fi mai frecvente în sud, est și în zonele montane. Local, se pot produce descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi cuprinse între 20 și 40 l/mp, depășind izolat 50 l/mp. Vântul va avea intensități de 40–50 km/h în majoritatea regiunilor și de 60–80 km/h în zonele montane.

Totodată, ANM a emis o atenționare de Cod galben pentru județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și Munții Apuseni, valabilă între 11 septembrie, ora 10, și 12 septembrie, ora 03. În aceste zone se estimează acumulări de apă de 25–30 l/mp, iar izolat peste 50 l/mp, potrivit ANM.

Joi, cerul va fi temporar noros, iar noaptea vor fi ploi moderate, posibil însoțite de descărcări electrice, cu cantități de 10–15 l/mp. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 28–29 de grade, iar minima la 17–18 grade.

Vineri, vremea se va răcori, cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse slabe, de 5–10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 24–25 de grade.

Până pe 22 septembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât media normală, în special în regiunile sudice. În nord și centru se vor înregistra cantități de precipitații peste valorile obișnuite, iar în restul țării regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

În perioada 22–29 septembrie, vremea se va menține mai caldă decât ar fi normal, în special în vest și sud, iar ploile vor fi mai rare, cu un deficit mai pronunțat în nordul țării. Potrivit ANM, începutul lunii octombrie aduce temperaturi mai ridicate față de cele specifice pentru această perioadă a anului,