Vremea Cod galben de ploi și vânt puternic emis de ANM. Sunt vizate mai multe județe







Meteorologii au anunțat averse importante cantitativ și intensificări ale vântului până vineri seară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis: „Vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a ţării, în noaptea de miercuri spre joi şi pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului.”

Avertizarea este valabilă în intervalul 10 septembrie, ora 20 – 12 septembrie, ora 20. Conform ANM, cantitățile de apă pot atinge 20...40 l/mp, iar izolat chiar 50...60 l/mp.

„Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri şi până la sfârşitul zilei de joi în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h”, au mai precizat meteorologii.

O atenționare cod galben a fost emisă pentru intervalul 10 septembrie, ora 20 – 11 septembrie, ora 12. În județele Caraș-Severin și Timiș, dar și în vestul Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele pot ajunge la 80...100 km/h.

Sunt vizate județele Alba, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

O altă avertizare cod galben este în vigoare între 11 septembrie, ora 02 – 11 septembrie, ora 12. Potrivit ANM, „în Maramureş, nord-vestul Transilvaniei şi în Munţii Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă şi vor fi însoţite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantităţi de apă de 20...25 l/mp şi izolat de 30...40 l/mp”.

În acest caz, județele afectate sunt Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Timiș.

Conform prognozei ANM, până la jumătatea lunii septembrie, se anunță o schimbare vizibilă a regimului termic în întreaga țară, odată cu instalarea treptată a unui aer mai rece. În vest, respectiv Banat și Crișana, zilele următoare vor aduce încă temperaturi ridicate, de până la 33 de grade Celsius, însă după data de 11 septembrie maximele nu vor mai depăși 25–26 de grade. Nopțile vor deveni mai reci, cu valori apropiate de 11–12 grade, iar ploile vor fi mai prezente între 11 și 14 septembrie.

În Transilvania și Maramureș, începutul lunii se va caracteriza prin maxime de cel mult 28 de grade, urmând ca după mijlocul lunii acestea să se stabilizeze în jurul valorilor de 23–25 de grade. Minimele nocturne vor coborî până la 9–11 grade, accentuând senzația de răcoare dimineața și seara. Precipitațiile vor fi mai frecvente în prima săptămână a intervalului.

Moldova va avea o vreme mai blândă, cu temperaturi diurne cuprinse între 24 și 28 de grade. Totuși, pe timpul nopții se va observa o scădere treptată a valorilor termice, care vor coborî de la 16 grade la început până la aproximativ 10 grade spre jumătatea lunii, semn al răcirii accentuate din a doua parte a perioadei.