Vremea Prognoza meteo, 10 septembrie. Toamna se lasă așteptată. Temperaturile vor depăși pragul de 30 de grade







Vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în aproape toată țara. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 25 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

Pe parcursul zilei, cerul va fi temporar noros în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în zonele montane, unde se vor semnala local averse slabe. În restul țării, vremea va fi variabilă, cu ploi de scurtă durată, izolate.

Noaptea, în jumătatea vestică a teritoriului, norii se vor aduna și ploile se vor extinde. Acestea vor avea caracter de aversă și, pe alocuri, vor fi însoțite de descărcări electrice. În nord-vest, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Minimele vor varia, în general, între 10 și 20 de grade.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va prezenta intensificări în vest, sud-vest și local în zona montană, mai ales în a doua parte a intervalului. În Banat, rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, iar în Crișana și în vestul Carpaților Meridionali pot depăși 80–90 km/h. Dimineața, pe alocuri, se va semnala ceață.

Vremea va rămâne călduroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 31 și 33 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare. Minima termică se va situa între 16 și 18 grade.

Până la jumătatea lunii septembrie, vremea va trece printr-un proces vizibil de răcire în toată țara. În Banat și Crișana, temperaturile vor atinge 33 de grade în următoarele zile, dar după 11 septembrie maximele vor coborî la 25–26 de grade, iar minimele spre 11–12 grade. Ploile vor deveni mai frecvente între 11 și 14 septembrie.

În Transilvania și Maramureș, maximele nu vor depăși 28 de grade la început, urmând ca după mijlocul lunii să se stabilizeze la 23–25 de grade. Nopțile vor fi reci, cu 9–11 grade, iar ploile se vor concentra în prima săptămână.

În Moldova, vremea se va menține mai blândă, cu 24–28 de grade ziua și temperaturi minime în scădere treptată, de la 16 la 10 grade.

În Dobrogea, maximele vor coborî la 25 de grade la început, apoi se vor menține între 26 și 28 de grade, cu minime de 15–18 grade.

În Muntenia și Oltenia, perioada va debuta cu valori ridicate, de 33–34 de grade, însă după 12 septembrie temperaturile vor scădea spre 28 de grade, iar nopțile vor deveni răcoroase, cu minime de aproximativ 12 grade. Ploile se vor semnala local, mai ales la mijlocul lunii.