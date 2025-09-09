Vremea

Hidrologii au emis Cod galben de inundații pentru 11 județe

În următoarele ore, ploile abundente vor pune stăpânire pe mai multe regiuni din țară. Astfel, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până la miezul nopţii.

Risc crescut de inundații în 11 județe. Avertizările hidrologilor

Potrivit prognozelor speciale, în orele următoare mai multe cursuri de apă din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureș, Suceava, Neamț și Bacău pot depăși cotele de atenție, transmite Agerpres.

Fenomenul se manifestă prin scurgeri semnificative pe versanți, torenți și pâraie, precum și prin viituri rapide pe râurile mici. Aceste evoluții pot provoca inundații locale și creșteri importante ale debitelor și nivelurilor apelor.

Recomandări pentru cei care locuiesc în zonele vizate

INHGA avertizează populația să manifeste prudență, să evite deplasările în zonele expuse riscului și să nu traverseze râurile prin vaduri sau poduri improvizate. Locuitorii sunt sfătuiți să își protejeze bunurile și să urmărească în permanență comunicatele oficiale, respectând indicațiile autorităților locale.

ploaie abundenta

ploaie abundenta / sursa foto: dreamstime.com

„În acest context populaţia este rugată să manifeste prudenţă, să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate şi să îşi protejeze bunurile din gospodării”, arată INHGA.

Vreme severă în România. Meteorologii au emis Cod galben de furtuni

Marți, România este sub un cod galben de vreme severă, valabil până la ora 23:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va aduce furtuni puternice, descărcări electrice și grindină în 15 județe.

Cele mai afectate zone vor fi Maramureș, mare parte din Transilvania, nord-vestul Moldovei și zonele montane, unde se vor semnala averse torențiale, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și, izolat, grindină. Conform prognozei, vremea se va răci semnificativ începând de săptămâna viitoare. După jumătatea lunii septembrie, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele specifice perioadei, anunță ANM.

