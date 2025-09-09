Vremea

Furtuni și vijelii în România. Cod galben de vreme severă pentru aproape jumătate de țară

Furtuni și vijelii în România. Cod galben de vreme severă pentru aproape jumătate de țară
Din cuprinsul articolului

România se află marți sub un nou cod galben de vreme severă, valabil până la ora 23:00. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că instabilitatea atmosferică va aduce furtuni puternice, descărcări electrice și căderi de grindină în 15 județe. „În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și, izolat, grindină”, au transmis meteorologii.

Cod galben de vreme severă pentru aproape jumătate de țară

Avertizarea ANM se aplică în intervalul 10:00–23:00 și include județele Satu Mare, Sălaj, Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Suceava, Harghita, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov şi Covasna.

Pe lângă intensificările de vânt, prognoza indică și cantități importante de precipitații. În unele zone se pot acumula peste 30–35 l/mp într-un interval scurt, ceea ce ridică riscul de viituri rapide și scurgeri pe versanți.

Aceste fenomene vin după o perioadă de instabilitate prelungită, când România a alternat între zile foarte calde și episoade de ploi torențiale, tipice începutului de toamnă.

Vremea

Vremea. Sursă foto: Unsplash

Cum va fi vremea în București

În Capitală, locuitorii se mai pot bucura de o zi călduroasă. Prognoza ANM arată că marți, 9 septembrie, temperaturile maxime vor atinge 32 de grade, iar minimele vor coborî la 14–16 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Deși Bucureștiul nu este vizat direct de codul galben, meteorologii atrag atenția că instabilitatea atmosferică poate apărea local, prin averse de scurtă durată și intensificări temporare ale vântului.

Cum va fi vremea în alte regiuni

Dobrogea

După o răcire temporară la începutul săptămânii, cu maxime de 25 de grade, temperaturile vor urca treptat până la 28 de grade. Minimele se vor menține între 15 și 18 grade. Precipitațiile vor fi reduse, cu ploi slabe și de scurtă durată.

Muntenia și Oltenia

Regiunile sudice se confruntă cu o perioadă foarte caldă. Maximele ajung la 33–34 de grade, dar după 12 septembrie valorile vor scădea spre 28 de grade. Nopțile devin mai răcoroase, cu minime de aproximativ 12 grade. Sunt posibile ploi locale, în special la mijlocul lunii.

La munte

Aici vremea aduce deja un aer de toamnă. Maximele se vor situa între 15–18 grade, iar minimele între 6 și 9 grade. Pe lângă ploi și furtuni izolate, diminețile pot fi caracterizate de ceață, ceea ce afectează vizibilitatea.

