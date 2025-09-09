Vremea Toamna aduce temperaturi atipice. Prognoza ANM pentru septembrie







ANM a anunțat că luna septembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite și cantități reduse de precipitații. Estimările oferite de Administrația Națională de Meteorologie pentru prima lună de toamnă arată o vreme atipică pentru această perioadă.

Potrivit estimărilor, intervalul 8–15 septembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special în regiunile sudice și vestice. Media maximelor zilnice se va apropia de 28–30 de grade Celsius, valori mai degrabă asociate sfârșitului de august.

În privința precipitațiilor, ANM anunță vreme schimbătoare. Regiunile vestice, nordice și centrale vor înregistra ploi în cantități peste normalul săptămânii, mai ales în zona Munților Apuseni, unde se așteaptă episoade de instabilitate accentuată. În schimb, estul extrem al țării va rămâne cu un deficit pluviometric, ceea ce ridică semne de întrebare privind nivelul solului pentru agricultură.

Această alternanță între zone mai ploioase și regiuni secetoase ilustrează încă o dată diferențele climatice regionale, România fiind traversată de multiple influențe atmosferice.

Pentru această perioadă, meteorologii estimează că valorile termice vor fi, în continuare, ușor peste mediile multianuale. ANM menționează că „temperaturile medii se vor situa cu 1–2 grade Celsius peste normalul specific intervalului”. Practic, locuitorii din marile orașe ar putea avea parte de zile cu 25–27 de grade chiar și în a doua parte a lunii.

Partea mai puțin optimistă o reprezintă regimul pluviometric: în toate regiunile țării se vor înregistra cantități reduse de precipitații. Pentru zonele agricole din sud și est, acest deficit poate însemna presiuni suplimentare asupra solului, culturilor de toamnă și rezervelor de apă freatică.

Ultima săptămână a lunii septembrie continuă aceeași tendință. În sud și sud-vest, temperaturile se vor menține peste mediile normale, ceea ce va accentua senzația de vară târzie. În restul regiunilor, valorile vor fi apropiate de normal, dar fără episoade reci semnificative.

În schimb, la nivel pluviometric, deficitul va fi generalizat. Vestul și nord-vestul vor resimți cel mai mult lipsa ploilor, ceea ce poate adânci seceta instalată deja în anumite zone. În contextul schimbărilor climatice, astfel de secvențe prelungite de deficit de apă tind să devină regulă, nu excepție.

Conform estimărilor ANM , ultima parte a prognozei, care acoperă trecerea către luna octombrie, arată un scenariu ușor diferit. Temperaturile rămân în continuare ușor peste mediile normale, în special în vest și sud, însă diferențele nu vor mai fi atât de accentuate ca la început de lună.

Veștile bune vin din partea precipitațiilor: în toate regiunile, cantitățile estimate se apropie de normal, ceea ce ar putea aduce o ușoară echilibrare a resurselor de apă. Totuși, acest reviriment nu va compensa deficitul acumulat în primele trei săptămâni.

Un septembrie mai cald și mai secetos poate părea, la prima vedere, un avantaj. Zilele însorite și temperaturile plăcute favorizează activitățile în aer liber, turismul și chiar consumul redus de energie pentru încălzire.

Pe de altă parte, impactul asupra agriculturii și mediului nu trebuie ignorat. Deficitul de precipitații poate afecta culturile de porumb, floarea-soarelui sau grâu, dar și rezervele de apă necesare pentru consumul gospodăriilor. În zonele urbane, perioadele calde prelungite cresc riscul de poluare și de disconfort termic.

Specialiștii subliniază că aceste abateri de temperatură și precipitații nu sunt izolate. În ultimul deceniu, România a înregistrat mai multe episoade de septembrie cu temperaturi de vară și cu deficit de ploi.

Prognoza pentru prima lună de toamnă confirmă un scenariu devenit tot mai familiar: temperaturi ridicate și precipitații deficitare. Pentru populație, acest lucru înseamnă zile plăcute la început de sezon, dar pentru agricultură și mediu consecințele pot fi complicate.

ANM recomandă populației să urmărească actualizările zilnice și avertizările de specialitate, pentru că, dincolo de tendințele generale, episoadele de instabilitate atmosferică pot apărea brusc.