Vremea se strică în toată țara. Urmează frig și ploi abundente

După un început de toamnă cu temperaturi caniculare, vremea se răcește în majoritatea regiunilor. Ploile abundente apar în unele județe, iar valorile termice vor fi mai scăzute de la o zi la alta, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În Banat, începutul intervalului aduce temperaturi în creștere, cu un maxim de 33 de grade prognozat pentru 10 septembrie. Ulterior, valorile termice vor scădea treptat, iar în 15 septembrie maximele nu vor mai depăși, în medie, 26 de grade.

Între 16 și 19 septembrie, vremea se va mai încălzi ușor, cu temperaturi de aproximativ 28 de grade, însă finalul perioadei va aduce din nou o răcire până spre 26 de grade.

Minimele se vor menține la 15 grade în intervalul 8–10 septembrie, vor urca la 18 grade pe 11 septembrie, apoi vor scădea constant, până la 12 grade la sfârșitul celei de-a doua săptămâni. Precipitațiile vor apărea temporar, mai intense între 11 și 14 septembrie.

În Crișana, prima săptămână va fi caracterizată de variații între 25 și 30 de grade. Din 11 septembrie, temperaturile maxime vor scădea, stabilizându-se în jurul valorii de 26 de grade până pe 18 septembrie. Spre finalul perioadei, se va mai înregistra o scădere, până la 24 de grade.

Minimele vor coborî ușor în primele zile, apoi, pe 11 septembrie, vor urca la 17 grade, după care vor descrește treptat, atingând 11–12 grade în a doua săptămână. Vor fi ploi temporare, uneori mai abundente, în special în prima parte a intervalului.

În Transilvania, maximele termice vor oscila la începutul perioadei, ajungând la 28 de grade pe 10 și 11 septembrie. După această dată, temperaturile vor scădea, astfel că pe 15 septembrie vor fi 24 de grade, valoare ce se va menține până la finalul intervalului.

Minimele vor fi cuprinse între 11 și 13 grade în prima săptămână, urmând ca, din 14 septembrie, să scadă treptat până la 9 grade în perioada 16–21 septembrie. Ploile vor fi prezente local și pot fi mai însemnate cantitativ în prima săptămână.

În Maramureș, începutul perioadei aduce maxime de 27 de grade. Pe 9 septembrie, vremea se va răci brusc, cu valori de 22 de grade, însă a doua zi temperaturile vor urca din nou spre 28 de grade. Ulterior, va urma o ușoară scădere, iar la finalul celei de-a doua săptămâni, maximele se vor situa la 23 de grade.

Minimele vor scădea de la 14 la 12 grade în primele trei zile, apoi vor crește ușor, până la 15 grade pe 12 septembrie. După această dată, temperaturile nocturne vor coborî până la 11 grade, nivel ce se va menține până la sfârșitul intervalului. Ploile vor apărea temporar, local mai însemnate în prima săptămână.

În Moldova, prima săptămână va aduce maxime diurne de aproximativ 28 de grade, urmând ca valorile să scadă ușor până la 25–26 de grade. După 14 septembrie, temperaturile se vor menține relativ constante, între 24 și 26 de grade, până la sfârșitul perioadei analizate.

Minimele nocturne vor crește ușor în primele zile, de la 12 la 16 grade, apoi vor coborî treptat, ajungând între 10 și 12 grade în a doua parte a intervalului. Probabilitatea de ploaie va fi redusă pe tot parcursul perioadei.

În Dobrogea, maximele zilnice vor scădea de la aproximativ 30 de grade la 25 de grade în prima săptămână, după care se va înregistra o creștere ușoară, cu valori între 26 și 28 de grade începând cu 15 septembrie până la finalul intervalului.

Noaptea, minimele vor crește ușor în primele zile, de la 16 la 18 grade, apoi vor scădea treptat, ajungând în jurul valorii de 15 grade. Ploi scurte și locale sunt posibile la finalul primei săptămâni.

În Muntenia, temperaturile maxime vor crește treptat în primele trei zile, de la 30 la 33–34 de grade, apoi vor scădea până la aproximativ 28 de grade, menținându-se până la finalul intervalului.

Minimele nocturne vor varia între 13 și 16 grade în perioada 8–12 septembrie, pentru ca ulterior să scadă la circa 12 grade. Ploi de scurtă durată pot apărea la finalul primei săptămâni.

În Oltenia, maximele diurne vor porni de la 30 de grade, crescând ușor până la 33 de grade pe 10 septembrie, după care vor scădea gradual, ajungând la 28 de grade la finalul perioadei. Minimele vor fi cuprinse între 14 și 16 grade în prima săptămână, pentru ca mai apoi să scadă până la aproximativ 12 grade. Probabilitatea de precipitații va fi mai mare în intervalul 12–14 septembrie.

La munte, temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade până la sfârșitul intervalului. Minimele nocturne vor fi în jur de 9 grade în perioada 8–12 septembrie, apoi vor scădea ușor, situându-se între 6 și 8 grade. Precipitații locale sunt posibile, mai ales în zilele de 9, 10, 12 și 14 septembrie.