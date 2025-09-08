Vremea Vreme închisă în majoritatea zonelor din Republica Moldova la început de săptămână







Săptămâna începe cu vreme ușor instabilă în Republica Moldova, cer acoperit de nori în multe zone ale țării, dar cu temperaturi normale pentru această decadă a lunii, după cum au anunțat specialiștii meteo. Maximele de azi vor fi de 25 până la 26 de grade Celsius, mercurul din termometre va coborî în timpul nopții până la 14 grade Celsius.

Norii își vor face simțită prezența în toate zonele în nord și în sud, pe tot parcursul zilei, în restul teritoriilor va fi și soare în unele momente. Chiar dacă vremea va fi mai mult închisă, nu sunt șanse de apariție a ploilor, vântul va bate moderat. Se vor înregistra câte 25 de grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi câte 26 de grade la Ștefan-Vodă, la Cahul și la Chișinău. Mâine, sunt anunțate maxime de 25 - 28 de grade Celsius și cer parțial înnorat.

În România, azi, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. În vestul și sudul țării se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, însă vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice local în zonele montane, în Crișana, Maramureș și Transilvania și izolat în Banat, Oltenia și Muntenia, conform celor de la ANM.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp și va cădea grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade Celsius. De asemenea, cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19…20 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceațăm, au mai anunțat meteorologii.