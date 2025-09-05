Vremea Prognoza meteo, 5 septembrie. Val de căldură și disconfort termic în mai multe regiuni. Unde va ploua







La final de săptămână, vremea se menține caniculară în România, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Valul de căldură se va accentua în Banat și Crișana, unde se vor înregistra temperaturi caniculare.

Acesta va persista și în Maramureș, în mare parte din Transilvania și în nord-vestul Moldovei, unde valorile termice vor fi deosebit de ridicate. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități, generând disconfort termic.

În restul regiunilor, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare în vest, unde pe arii izolate se pot semnala averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în sud-est.

Temperaturile maxime vor fi, în general, cuprinse între 27 și 34 de grade, iar cele minime între 10 și 21 de grade, mai scăzute în depresiunile estice ale Transilvaniei, unde pot coborî până la 3–4 grade. În a doua parte a nopții, în sud-est, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin pe timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 32 și 33 de grade, iar cele minime vor coborî la valori cuprinse între 13 și 17 grade.

În următoarele trei zile, sudul țării va continua să fie dominat de temperaturi ridicate, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice se vor apropia de normalul perioadei. Conform estimărilor ANM, jumătatea vestică a României va fi mai expusă fenomenelor de instabilitate atmosferică.

În Capitală, temperaturile se vor menține ridicate, iar vremea va fi plăcută. Cerul va fi în general senin, iar probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi foarte scăzută.